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Wamenkes Ungkap Bahayanya Biarkan Gigi Anak Berlubang, Bisa Gangguan Jantung Sejak Muda

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |15:09 WIB
Wamenkes Ungkap Bahayanya Biarkan Gigi Anak Berlubang, Bisa Gangguan Jantung Sejak Muda
Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono. (Foto: Niko Prayogo/Okezone)
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GIGI berlubang pada anak kerap dianggap masalah sepele yang bisa membaik seiring tumbuhnya gigi dewasa. Namun, orangtua kini harus lebih waspada.

Masalah kebersihan mulut yang terabaikan ternyata dapat menjadi pintu masuk bagi gangguan organ vital. Salah satunya memicu penyakit jantung di usia muda.

Ilustrasi gigi berlubang. (Foto: dok Cotton Bro/Pexels)

1. Infeksi Gigi Berlubang

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono mengingatkan bahwa bakteri dari infeksi gigi berlubang bisa menyebar melalui aliran darah dan merusak katup jantung anak.

"Kenapa ini penting kesehatan gigi? Karena kesehatan gigi bukan cuma soal kesehatan mulut saja, tapi kesehatan gigi itu berkaitan dengan penyakit sistemik lainnya," kata Dante saat diwawancarai usai menghadiri acara Pekan Kesehatan Gigi Nasional di SDN 01 Menteng, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Dante menjelaskan, jenis kuman tertentu yang bersarang di rongga gigi berlubang menjadi ancaman nyata bagi kesehatan jantung si kecil.

"Tadi saya sampaikan salah satunya adalah kesehatan jantung. Ada namanya kuman Streptococcus beta-hemolyticus Grup A. Ini yang ada di gigi yang berlubang yang bisa menyebabkan kelainan katup di jantung, namanya penyakit jantung rematik," jelas dia.

2. Gangguan Jantung Sejak Muda

Dante menambahkan, dampak infeksi ini tidak boleh dipandang sebelah mata karena bisa berlanjut hingga anak tumbuh dewasa. Dimana, kondisi tersebut bisa menyebabkan jantung rematik dan mengganggu kesehatan jantung pada usia muda.

“Nah, kalau penyakit jantung rematik ini menyerang anak-anak karena giginya berlubang, maka kesehatan anak-anak itu menjadi terganggu dan ini biasanya muncul penyakit jantungnya pada usia muda," lanjut Dante.

 

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