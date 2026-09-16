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Makanan dan Minuman yang Baik Dikonsumsi saat Sakit Tenggorokan, Jangan Sembarangan Makan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |07:05 WIB
Makanan dan Minuman yang Baik Dikonsumsi saat Sakit Tenggorokan, Jangan Sembarangan Makan!
Sakit tenggorokan. (Foto: Freepik)
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SAKIT tenggorokan bisa membuat aktivitas sehari-hari terasa tidak nyaman. Rasa nyeri bahkan dapat membuat seseorang kesulitan makan dan menelan.

Meski begitu, tubuh tetap membutuhkan asupan makanan dan cairan untuk menjaga energi serta mendukung proses pemulihan. Karena itu, pemilihan makanan dan minuman menjadi penting saat tenggorokan sedang terasa sakit.

Ada sejumlah makanan dan minuman yang dapat membantu membuat tenggorokan terasa lebih nyaman. Sebaliknya, beberapa jenis makanan justru berpotensi memperparah iritasi. Apa saja?

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Dilansir dari London-ent, berikut makanan dan minuman yang baik untuk sakit tenggorokan:

1. Pisang

Pertama, ada pisang. Teksturnya lembut sehingga mudah ditelan. Pisang juga mengandung nutrisi dan cukup mengenyangkan.

2. Jus Delima

Kemudian, ada jus delima. Sejumlah penelitian menunjukkan jus delima memiliki kandungan yang berpotensi membantu mengurangi peradangan dan melawan infeksi.

3. Buah Beku

Sorbet buah atau es loli dapat memberikan sensasi dingin yang membantu menenangkan tenggorokan. Pasalnya, tenggorokan tengah mengalami iritasi.

4. Madu

Madu memiliki sifat yang dapat membantu menenangkan tenggorokan. Selain itu, madu juga diketahui memiliki aktivitas antimikroba.

 

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