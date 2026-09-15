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Habis Sarapan Jangan Tidur Lagi, Jalan Kaki 10 Menit Bisa Bantu Jaga Gula Darah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |08:23 WIB
Habis Sarapan Jangan Tidur Lagi, Jalan Kaki 10 Menit Bisa Bantu Jaga Gula Darah
Ilustrasi jalan kaki. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Menjaga gula darah tetap stabil tak selalu harus dilakukan dengan olahraga berat. Ada kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan pada pagi hari, bahkan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit.

Melansir Eating Well, para ahli berpendapat, berjalan kaki selama 10 menit setelah sarapan mampu mengurangi lonjakan gula darah setelah makan. Kebiasaan sederhana ini juga bisa bantu tubuh menggunakan glukosa dengan lebih efektif. 

Setelah makan, kadar gula darah memang secara alami akan meningkat. Namun, ketika tubuh langsung bergerak, otot membutuhkan glukosa sebagai sumber energi.

Berjalan kaki setelah makan membantu otot memakai glukosa tersebut, sehingga tak terlalu banyak menumpuk di dalam aliran darah. Akibatnya, kenaikan gula darah setelah makan bisa lebih terkendali. 

Menariknya, waktu berjalan kaki juga ternyata berpengaruh. Penelitian menemukan bahwa berjalan selama 10 menit segera setelah mengonsumsi karbohidrat dapat menghasilkan lonjakan gula darah yang lebih rendah dibandingkan menunggu selama 30 menit sebelum mulai berjalan, meskipun durasi berjalan lebih lama. 

Jadi, tak perlu menunggu terlalu lama setelah sarapan. Setelah selesai makan, jika memungkinkan, langsung sempatkan berjalan kaki sebentar.

Bantu Tubuh Menggunakan Insulin Lebih Baik

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