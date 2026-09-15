Jangan Simpan Minyak Goreng di Samping Kompor, Ini Alasannya!

JAKARTA - Bagi sebagian orang, menyimpan minyak goreng di dekat kompor terasa paling praktis. Saat mau menggoreng atau menumis, tinggal ambil botol tanpa perlu berjalan ke lemari dapur.

Namun, kebiasaan ini ternyata bisa membuat kualitas minyak goreng lebih cepat menurun. Melansir The Times of India, minyak bisa rusak karena paparan panas, cahaya, dan oksigen secara terus-menerus yang mempercepat proses oksidasi pada minyak.

Alasan Minyak Goreng Jangan Disimpan Dekat Kompor

Minyak memang digunakan untuk memasak dalam suhu tinggi. Meski begitu, bukan berarti minyak akan tetap baik jika terus-menerus disimpan di tempat yang panas.

Area di sekitar kompor bisa mengalami peningkatan suhu setiap kali kompor atau oven digunakan. Paparan panas yang berulang dapat mempercepat oksidasi, yaitu proses ketika lemak dalam minyak bereaksi dengan oksigen.

Seiring waktu, proses tersebut bisa membuat minyak mengalami perubahan rasa dan aroma. Minyak juga bisa kehilangan sebagian kualitas yang diinginkan.

Jadi, meski botol minyak tak terkena api atau panas secara langsung, kebiasaan menyimpannya tepat di samping kompor tetap bukan pilihan terbaik.

Cahaya Bisa Pengaruhi Kerusakan Minyak