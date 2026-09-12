Perkuat Bedah Plastik Estetik Indonesia, InaSAPS Resmi Dibentuk

JAKARTA — Perkumpulan Bedah Plastik Estetik Indonesia (InaSAPS) resmi dibentuk sebagai organisasi yang mewadahi dokter spesialis bedah plastik yang menekuni bidang estetika. Organisasi ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan keilmuan, kompetensi, standar pelayanan, hingga perlindungan masyarakat dalam layanan bedah plastik estetik.

InaSAPS memiliki nama resmi dalam bahasa Indonesia, yakni Perkumpulan Bedah Plastik Estetik Indonesia (PERABESTI). Kehadirannya tidak terlepas dari semakin pesatnya perkembangan industri dan layanan estetika di Indonesia.

Pembentukan organisasi tersebut juga menjadi respons terhadap sejumlah persoalan di bidang estetika medis. Di antaranya praktik ilegal yang melibatkan dokter asing, tindakan bedah estetik oleh dokter umum estetik atau dokter spesialis dari bidang lain di luar kewenangan, serta masih adanya masyarakat yang belum memahami perbedaan kompetensi dokter spesialis bedah plastik dengan profesi medis lain yang memberikan layanan estetika.

Karena itu, dibutuhkan organisasi yang secara khusus dapat mengikuti perkembangan bidang bedah plastik estetik sekaligus menjalankan fungsi advokasi, peningkatan kompetensi, standardisasi, dan pengembangan profesi.

Fokus pada Pengembangan Profesi

InaSAPS hadir dengan landasan keilmuan dan kewenangan profesi yang didukung oleh Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia (PERAPI). Organisasi ini juga mengacu pada standar kompetensi serta sistem pendidikan yang terstruktur.

Kehadiran InaSAPS diharapkan dapat menjadi wadah yang lebih spesifik bagi dokter spesialis bedah plastik yang menjalankan praktik di bidang estetika.