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Cara Mengatur Keuangan Keluarga saat Bencana Alam, Perlukah Pakai Dana Darurat?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |17:02 WIB
Cara Mengatur Keuangan Keluarga saat Bencana Alam, Perlukah Pakai Dana Darurat?
Cara Mengatur Keuangan Keluarga saat Bencana Alam, Perlukah Pakai Dana Darurat? (Foto: Freepik)
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JAKARTA Bencana alam tidak hanya berdampak pada keselamatan, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi keuangan keluarga. Saat terjadi situasi darurat, masyarakat perlu mengatur pengeluaran dengan bijak agar kebutuhan utama tetap terpenuhi tanpa mengganggu kestabilan finansial dalam jangka panjang.

Perencana Keuangan Andy Nugroho mengatakan, dana yang sebaiknya digunakan saat menghadapi kondisi bencana adalah dana darurat. Menurutnya, dana tersebut memang disiapkan untuk menghadapi kebutuhan yang muncul secara tiba-tiba dan tidak masuk dalam perencanaan keuangan rutin.

“Untuk pengeluaran dalam kondisi bencana, idealnya kita menggunakan dari pos dana darurat. Karena dana darurat memang diperuntukkan untuk keperluan-keperluan yang bersifat darurat, di luar perhitungan, dan tidak terprediksi. Bencana alam merupakan salah satu hal yang masuk kriteria tersebut,” ujar Andy.

Ia menjelaskan, masyarakat tidak perlu membuat pos anggaran khusus bencana apabila sudah memiliki dana darurat yang cukup. Namun, penting untuk memastikan jumlah dana darurat mampu menutupi kebutuhan keluarga selama masa pemulihan.

Atur Keuangan saat Bencana

Menurut Andy, ada sejumlah pengeluaran yang perlu dipersiapkan ketika keluarga menghadapi bencana alam, antara lain:

      
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