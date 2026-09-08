Daftar Isi Tas Siaga Bencana yang Perlu Dipersiapkan

JAKARTA — Tas Siaga Bencana (TSB) menjadi salah satu perlengkapan yang sebaiknya disiapkan setiap keluarga untuk menghadapi situasi darurat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyarankan TSB menggunakan tas tahan air dan berisi kebutuhan penting yang dapat membantu anggota keluarga bertahan selama masa awal bencana, terutama ketika bantuan belum tiba atau saat proses evakuasi berlangsung.

Isi tas sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anggota keluarga. Namun, ada sejumlah perlengkapan dasar yang dianjurkan untuk dipersiapkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan selama kurang lebih tiga hari.

Isi Tas Siaga Bencana untuk 3 Hari

Surat-Surat Penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijasah, akte kelahiran. Pakaian untuk 3 Hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dsb. Makanan Ringan Tahan Lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat. Air minum setidaknya bisa mendukung kebutuhan selama kurang lebih 3 hari Kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Radio/Ponsel beserta beterai, charger, powerbank untuk memantau informasi bencana. Alat Bantu Penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin. Uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari Peluit alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. Masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar Perlengkapan Mandi seperti sabun, sikat gigi, pasta gigi, sisir.

Menyiapkan Tas Siaga Bencana sejak dini dapat membantu keluarga lebih siap menghadapi kondisi darurat. Letakkan tas di tempat yang mudah dijangkau sehingga dapat segera dibawa ketika harus melakukan evakuasi.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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