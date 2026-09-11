Wisata Tugu Monas Ditutup Sementara, Ada Apa?

JAKARTA - Wisata Tugu Monumen Nasional (Monas) ditutup sementara dari kunjungan wisata. Hal tersebut secara resmi diumumkan oleh pengelola kawasan Monumen Nasional dalam unggahan di akun instagram resminya @monumen.nasional.



Dalam unggahannya, pihak pengelola menuliskan bahwa penutupan Tugu Monas sudah diberlakukan sejak tanggal 9 September 2026 kemarin.



“Tugu Monas tutup sementara. Sahabat Monas, Kami informasikan bahwa Tugu Monumen Nasional (Monas) akan ditutup sementara untuk kunjungan wisata mulai Rabu, 9 September 2026,” tulis pihak pengelola, dikutip Jumat (11/9/2026).

Pembersihan Monas



Penutupan tersebut dilakukan karena adanya proses pembersihan badan tugu yang mulai memasuki tahap intensif. Lebih lanjut, pihak pengelola pun belum bisa memastikan kapan penutupan terus diberlakukan hingga Tugu Monas kembali dibuka.