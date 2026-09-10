Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Aryna Sabalenka Curi Perhatian di US Open 2026, Tampil dengan Perhiasan 127 Karat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |18:10 WIB
Aryna Sabalenka Curi Perhatian di US Open 2026, Tampil dengan Perhiasan 127 Karat
Perhiasan Aryna Sabalenka. (Foto: dok Instagram/arynasabalenka)
A
A
A

JAKARTA - Aryna Sabalenka mencuri perhatian di US Open 2026. Bukan cuma karena aksinya di lapangan, petenis nomor satu dunia itu juga tampil mencolok lewat perhiasan penuh warna yang dikenakannya saat bertanding.

Melansir JCK Online, pada US Open 2026, Sabalenka mengenakan satu set perhiasan khusus rancangan Material Good yang totalnya mencapai 127,14 karat. Set tersebut terdiri atas kalung, gelang, dan anting menjuntai yang dibuat menggunakan berbagai batu permata berwarna. 

Yang menarik, perhiasan tersebut tidak dibuat sekadar untuk menambah kesan mewah. Desainnya terinspirasi dari New York City, kota tempat US Open digelar.

Terinspirasi dari New York yang Penuh Warna

Mengutip AOL, Sabalenka mengatakan desain perhiasannya terinspirasi sepenuhnya dari New York. Warna-warna cerah, bentuk batu yang beragam, serta kesan vintage sengaja dipilih untuk menggambarkan karakter kota tersebut. 

Konsep ini juga berkaitan dengan keberagaman New York sebagai kota yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang. Karena itu, batu-batu permata dengan warna dan bentuk berbeda dipadukan menjadi satu rangkaian perhiasan.

Batu yang digunakan antara lain safir, turmalin, garnet, zirkon, spinel, chrysoberyl, dan tanzanit. Sebagian batu tersebut berasal dari berbagai wilayah di dunia, sehingga semakin memperkuat konsep New York sebagai kota yang multikultural. 

Kalung Jadi Bagian Paling Mencolok

Aryna Sabalenka di US Open 2026. (Foto: dok Instagram/arynasabalenka)
Aryna Sabalenka di US Open 2026. (Foto: dok Instagram/arynasabalenka)

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/612/3241049//aldila-XU2T_large.jpg
Profil dan Potret Aldila Sutjiadi, Petenis Indonesia yang Lolos Perempat Final US Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/40/3240980//aldila_sutjiadi_dan_erin_hope_routliffe_tersingkir_di_perempatfinal_us_open_2026_dila11-GUaQ_large.jpg
Hasil Perempatfinal US Open 2026: Langkah Aldila Sutjiadi/Erin Routliffe Terhenti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/40/3240779//aldila_sutjiadi_dan_erin_hope_routliffe_lolos_perempatfinal_us_open_2026-bvEV_large.jpg
Hasil 16 Besar US Open 2026: Aldila Sutjiadi/Erin Hope Routliffe Lolos Perempatfinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/194/3240151//naomi_osaka-A7Wv_large.jpg
Potret Cantik Petenis Naomi Osaka, yang Tampil Beda di US Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/40/3240065//petenis_indonesia_aldila_sutjiadi_dan_erin_routliffe-UFzB_large.jpg
Hasil US Open 2026: Aldila/Erin Berjaya Lolos ke Babak Kedua, Siap Tantang Janice/Leylay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/40/3240037//janice_tjen_dan_leylah_fernandez_lolos_ke_babak_kedua_us_open_2026-pbJG_large.jpg
Hasil US Open 2026: Janice Tjen/Leylah Fernandez dan Aldila Sutjiadi/Erin Routliffe Bentrok di Babak Kedua!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement