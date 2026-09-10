Aryna Sabalenka Curi Perhatian di US Open 2026, Tampil dengan Perhiasan 127 Karat

JAKARTA - Aryna Sabalenka mencuri perhatian di US Open 2026. Bukan cuma karena aksinya di lapangan, petenis nomor satu dunia itu juga tampil mencolok lewat perhiasan penuh warna yang dikenakannya saat bertanding.

Melansir JCK Online, pada US Open 2026, Sabalenka mengenakan satu set perhiasan khusus rancangan Material Good yang totalnya mencapai 127,14 karat. Set tersebut terdiri atas kalung, gelang, dan anting menjuntai yang dibuat menggunakan berbagai batu permata berwarna.

Yang menarik, perhiasan tersebut tidak dibuat sekadar untuk menambah kesan mewah. Desainnya terinspirasi dari New York City, kota tempat US Open digelar.

Terinspirasi dari New York yang Penuh Warna

Mengutip AOL, Sabalenka mengatakan desain perhiasannya terinspirasi sepenuhnya dari New York. Warna-warna cerah, bentuk batu yang beragam, serta kesan vintage sengaja dipilih untuk menggambarkan karakter kota tersebut.

Konsep ini juga berkaitan dengan keberagaman New York sebagai kota yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang. Karena itu, batu-batu permata dengan warna dan bentuk berbeda dipadukan menjadi satu rangkaian perhiasan.

Batu yang digunakan antara lain safir, turmalin, garnet, zirkon, spinel, chrysoberyl, dan tanzanit. Sebagian batu tersebut berasal dari berbagai wilayah di dunia, sehingga semakin memperkuat konsep New York sebagai kota yang multikultural.

Kalung Jadi Bagian Paling Mencolok