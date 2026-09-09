Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dokter Sarankan Punya Tas Siaga Bencana, Ini Isinya

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |13:05 WIB
Dokter Sarankan Punya Tas Siaga Bencana, Ini Isinya
Dokter Sarankan Punya Tas Siaga Bencana, Ini Isinya (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA Bencana alam dapat terjadi kapan saja tanpa peringatan. Karena itu, masyarakat perlu memiliki persiapan darurat, salah satunya dengan menyiapkan Tas Siaga Bencana (TSB) yang berisi perlengkapan penting untuk membantu proses evakuasi, terutama bagi keluarga yang memiliki bayi dan balita.

Indonesia dalam beberapa waktu terakhir menghadapi sejumlah kejadian bencana, mulai dari gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan, hingga erupsi Gunung Anak Krakatau.

Berbagai peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi situasi darurat. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah menyiapkan tas berisi kebutuhan prioritas yang mudah dibawa saat evakuasi.

Isi Tas Siaga Bencana

Dokter Spesialis Anak, dr. Leonirma Tengguna, melalui unggahan di akun Threads miliknya, membagikan panduan mengenai pentingnya memiliki Tas Siaga Bencana yang praktis, terutama bagi keluarga dengan anak kecil.

Menurutnya, tas siaga bencana untuk keluarga yang memiliki bayi atau balita harus mengutamakan fungsi, ringkas, dan mudah dibawa. Hal ini karena saat kondisi darurat, orang tua kemungkinan harus melakukan evakuasi sambil menggendong anak.

“Sebagai dokter anak dan ibu, menurutku tas siaga bencana itu penting, tapi harus realistis, ringkas, dan gampang digendong. Soalnya pada saat bencana terjadi, kemungkinan besar kita akan evakuasi sambil gendong anak kita (terutama bayi dan balita),” tulis dr. Leonirma, dikutip Rabu (9/9/2026).

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/612/3241422/uang-wSLl_large.jpg
Cara Mengatur Keuangan Keluarga saat Bencana Alam, Perlukah Pakai Dana Darurat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/482/3241459/kemenkes-HFVM_large.jpg
Kemenkes Perkuat Pemantauan Kualitas Udara Dampak Abu Vulkanik Anak Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/25/3240878/tas_siaga_bencana-9mG4_large.jpg
Daftar Isi Tas Siaga Bencana yang Perlu Dipersiapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/05/612/2527854/pmi-minta-sumbangan-ke-korban-bencana-alam-tak-selalu-mi-instan-dBtJuNPLxn.jpg
PMI Minta Sumbangan ke Korban Bencana Alam Tak Selalu Mi Instan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/14/612/2516637/siapa-saja-sih-yang-bisa-jadi-relawan-bencana-alam-eqsahpepDW.jpg
Siapa Saja Sih yang Bisa Jadi Relawan Bencana Alam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/08/612/2513711/pmi-edukasi-generasi-muda-praktik-penanganan-bencana-51iNmISBWl.jpg
PMI Edukasi Generasi Muda Praktik Penanganan Bencana
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement