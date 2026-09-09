Dokter Sarankan Punya Tas Siaga Bencana, Ini Isinya

JAKARTA — Bencana alam dapat terjadi kapan saja tanpa peringatan. Karena itu, masyarakat perlu memiliki persiapan darurat, salah satunya dengan menyiapkan Tas Siaga Bencana (TSB) yang berisi perlengkapan penting untuk membantu proses evakuasi, terutama bagi keluarga yang memiliki bayi dan balita.

Indonesia dalam beberapa waktu terakhir menghadapi sejumlah kejadian bencana, mulai dari gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan, hingga erupsi Gunung Anak Krakatau.

Berbagai peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi situasi darurat. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah menyiapkan tas berisi kebutuhan prioritas yang mudah dibawa saat evakuasi.

Isi Tas Siaga Bencana

Dokter Spesialis Anak, dr. Leonirma Tengguna, melalui unggahan di akun Threads miliknya, membagikan panduan mengenai pentingnya memiliki Tas Siaga Bencana yang praktis, terutama bagi keluarga dengan anak kecil.

Menurutnya, tas siaga bencana untuk keluarga yang memiliki bayi atau balita harus mengutamakan fungsi, ringkas, dan mudah dibawa. Hal ini karena saat kondisi darurat, orang tua kemungkinan harus melakukan evakuasi sambil menggendong anak.

“Sebagai dokter anak dan ibu, menurutku tas siaga bencana itu penting, tapi harus realistis, ringkas, dan gampang digendong. Soalnya pada saat bencana terjadi, kemungkinan besar kita akan evakuasi sambil gendong anak kita (terutama bayi dan balita),” tulis dr. Leonirma, dikutip Rabu (9/9/2026).