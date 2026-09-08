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Rahasia Awet Muda Pemeran Film Si Manis Jembatan Ancol Diah Permatasari di Usia 55 Tahun

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |23:10 WIB
Rahasia Awet Muda Pemeran Film Si Manis Jembatan Ancol Diah Permatasari di Usia 55 Tahun
Rahasia Awet Muda Pemeran Film Si Manis Jembatan Ancol Diah Permatasari di Usia 55 Tahun (Foto: Okezone)
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JAKARTA — Memasuki usia kepala lima, aktris Diah Permatasari masih aktif menjaga kebugaran tubuh dan penampilannya. Pemeran film Si Manis Jembatan Ancol itu mengaku memiliki cara sederhana untuk tetap bugar, mulai dari mengatur pola makan hingga rutin berolahraga.

Meski kerap mendapat pujian awet muda dari netizen, Diah justru mengaku menyadari adanya perubahan pada penampilannya seiring bertambahnya usia. Ia pun mulai menyesuaikan gaya berpakaian agar terlihat lebih berwibawa ketika tampil di hadapan publik.

"Ya berubah lah, saya sudah ada kerutan, ada apa, segala macam. Cuma sekarang mungkin penampilan aku agak berubah, lebih berwibawa. Karena aku nggak mau nanti kalau seksi-seksi saingannya sama pacar-pacar anak saya, hahaha," kata Diah Permatasari di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Rajin Olahraga

Untuk menjaga kebugaran, Diah mengatakan dirinya tidak menjalani olahraga dengan intensitas tinggi. Ia lebih memilih aktivitas fisik yang bisa dilakukan secara rutin dan sesuai dengan kemampuannya.

"Saya ini intermittent (fasting) aja sama olahraga. Tapi olahraga juga saya nggak mau ngoyo. Olahraga saya itu ya paling di rumah treadmill aja, berenang, kayak gitu-gitu aja. Pokoknya yang penting ada kegiatan, gerak lah gitu," tuturnya.

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