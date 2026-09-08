Namira Adjani Bagikan Tips Mulai Olahraga Lari untuk Pemula, Tak Perlu Langsung Ngebut

AKTRIS sekaligus runner, Namira Adjani, membagikan tips bagi masyarakat yang ingin mulai menekuni olahraga lari. Menurutnya, lari merupakan olahraga sederhana yang dapat dilakukan siapa saja dan tidak membutuhkan persiapan yang rumit.

Namira sendiri sudah berhasil taklukkan berbagai event lari bergengsi di dunia. Teranyar, dia sukses finis di Sydney Marathon 2026 yang masuk jajaran elite Abbott World Marathon Majors.

1. Tips Mulai Olahraga Lari untuk Pemula

Dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone, Namira menyarankan para pemula untuk tidak terlalu banyak berpikir sebelum memulai olahraga lari. Hal terpenting, kata dia, adalah mencoba terlebih dahulu sesuai kemampuan masing-masing.

“Kalau saran aku buat teman-teman yang mau mulai lari, mulai aja dulu,” ujar Namira.

Namira juga mengingatkan agar pemula tidak langsung memaksakan diri untuk berlari dalam jarak jauh atau dengan pace yang cepat. Sebagai langkah awal, lari dapat dilakukan dari jarak pendek dengan kecepatan yang nyaman.

Bahkan, bagi mereka yang belum terbiasa berlari, Namira menyebut metode run-walk bisa menjadi pilihan. Dengan metode tersebut, seseorang dapat mengombinasikan aktivitas berlari dan berjalan sesuai dengan kemampuan tubuh.

“Lari dari jarak-jarak pendek dulu, dari pace yang pelan dulu tuh nggak apa-apa banget. Bahkan kalau awal mulai lari tuh ada juga bisa ikut yang run-walk dulu, pokoknya senyamannya teman-teman aja,” tutur Namira.