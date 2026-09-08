Benarkah Minum Soda dan Makan Nanas saat Hamil Bisa Sebabkan Keguguran?

IBU hamil terutama yang sedang menjalani kehamilan muda, masih dihantui berbagai pantangan makanan dan minuman. Salah satunya anggapan bahwa mengonsumsi soda atau nanas saat hamil dapat menyebabkan keguguran spontan.

Lantas, benarkah anggapan tersebut? Ataukah minum soda dan makan nanas saat hamil bisa sebabkan keguguran hanya mitos semata?

1. Makan Nanas saat Hamil Bikin Keguguran

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi RS Columbia Asia BSD, dr. Fadhilah Akhdasari, Sp.OG, di acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone menegaskan anggapan itu hanya mitos semata. Dia pun beberkann penyebabnya.

Nanas mengandung bromelain, yaitu enzim yang secara teori dapat memengaruhi jaringan dan kontraksi. Namun, mengonsumsi nanas dalam porsi wajar sebagai bagian dari makanan sehari-hari tidak terbukti secara langsung menyebabkan keguguran.

Karena itu, ibu hamil pada umumnya tidak perlu takut mengonsumsi nanas. Namun, jumlahnya masih harus dalam batas wajar.

Hal yang perlu diperhatikan adalah pola makan secara keseluruhan. Konsumsi makanan dalam jumlah berlebihan tentu dapat menimbulkan keluhan tertentu, termasuk gangguan pencernaan.

“Itu mitos. Kalau makan nanas memang ada zat di dalam nanas itu, tapi kalau makannya porsi wajar, mungkin kita akan menyebabkan kontraksi kalau makan barusan dalam jumlah yang cukup banyak sekali. Tapi kalau dalam porsi wajar saja tidak. Jadi tidak perlu takut untuk makan nanas,” ujar dr. Dhila.