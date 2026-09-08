Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Benarkah Minum Soda dan Makan Nanas saat Hamil Bisa Sebabkan Keguguran?

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |09:05 WIB
Benarkah Minum Soda dan Makan Nanas saat Hamil Bisa Sebabkan Keguguran?
Nanas dan soda. (Foto: Freepik)
A
A
A

IBU hamil terutama yang sedang menjalani kehamilan muda, masih dihantui berbagai pantangan makanan dan minuman. Salah satunya anggapan bahwa mengonsumsi soda atau nanas saat hamil dapat menyebabkan keguguran spontan.

Lantas, benarkah anggapan tersebut? Ataukah minum soda dan makan nanas saat hamil bisa sebabkan keguguran hanya mitos semata?

1. Makan Nanas saat Hamil Bikin Keguguran

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi RS Columbia Asia BSD, dr. Fadhilah Akhdasari, Sp.OG, di acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone menegaskan anggapan itu hanya mitos semata. Dia pun beberkann penyebabnya.

Nanas mengandung bromelain, yaitu enzim yang secara teori dapat memengaruhi jaringan dan kontraksi. Namun, mengonsumsi nanas dalam porsi wajar sebagai bagian dari makanan sehari-hari tidak terbukti secara langsung menyebabkan keguguran.

Nanas

Karena itu, ibu hamil pada umumnya tidak perlu takut mengonsumsi nanas. Namun, jumlahnya masih harus dalam batas wajar.

Hal yang perlu diperhatikan adalah pola makan secara keseluruhan. Konsumsi makanan dalam jumlah berlebihan tentu dapat menimbulkan keluhan tertentu, termasuk gangguan pencernaan.

“Itu mitos. Kalau makan nanas memang ada zat di dalam nanas itu, tapi kalau makannya porsi wajar, mungkin kita akan menyebabkan kontraksi kalau makan barusan dalam jumlah yang cukup banyak sekali. Tapi kalau dalam porsi wajar saja tidak. Jadi tidak perlu takut untuk makan nanas,” ujar dr. Dhila.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/17/298/2847741/suka-makan-nanas-3-tips-supaya-lidah-tak-gatal-dan-terbakar-TZX4fjm9KH.JPG
Suka Makan Nanas? 3 Tips Supaya Lidah Tak Gatal dan Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/30/298/2718021/berapa-kalori-nanas-buah-yang-cocok-untuk-menu-diet-esN1jYfjwY.jpg
Berapa Kalori Nanas? Buah yang Cocok untuk Menu Diet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/07/298/2702301/rendah-kalori-ini-12-manfaat-makan-nanas-ZH3FwPXoxD.jpg
Rendah Kalori, Ini 12 Manfaat Makan Nanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/23/481/2399581/enggak-cuma-enak-rasanya-nanas-juga-bisa-mempercantik-kulit-lQuMJ7ZZew.jpg
Enggak Cuma Enak Rasanya, Nanas Juga Bisa Mempercantik Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/20/298/2397641/deretan-manfaat-buah-nanas-sehatkan-kulit-hingga-cegah-kanker-TjrNKcpSRS.jpg
Deretan Manfaat Buah Nanas, Sehatkan Kulit hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/25/481/2368319/nanas-beri-banyak-manfaat-kesehatan-termasuk-kurangi-risiko-kanker-YTvvypTthQ.jpg
Nanas Beri Banyak Manfaat Kesehatan, Termasuk Kurangi Risiko Kanker
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement