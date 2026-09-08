Georgina Rodríguez Hadir di Venice Film Festival, Setelan Navy dan Berlian 250 Karat Jadi Sorotan

JAKARTA – Georgina Rodríguez kembali mencuri perhatian saat melangkah di karpet merah Venice Film Festival 2026. Istri Cristiano Ronaldo itu tampil dengan gaya yang berbeda dari busana karpet merah pada umumnya.

Alih-alih mengenakan gaun panjang yang glamor, Georgina memilih setelan rok dan blazer berwarna biru tua dari Gucci. Penampilannya semakin mencolok berkat deretan perhiasan berlian berukuran besar yang menghiasi leher, telinga, dan jarinya.

Penampilan tersebut menjadi salah satu momen yang paling menarik perhatian dalam gelaran Venice Film Festival ke-83. Georgina hadir pada pemutaran film Mr. Nelson, Did You Kill People? pada 4 September 2026.

Tampil dengan Setelan Simpel Warna Navy

Melansir Vogue Italia, untuk acara tersebut, Georgina mengenakan blazer dan rok panjang berwarna biru tua. Setelan dengan potongan tegas itu memberikan kesan elegan sekaligus kuat.

Blazer Gucci yang dikenakannya memiliki garis leher rendah sehingga memberikan sentuhan sensual tanpa menghilangkan kesan formal. Rok panjang yang mengikuti bentuk tubuh juga membuat siluetnya terlihat semakin ramping.