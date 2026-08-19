Menikah di Rumah, Ronaldo dan Georgina Pakai Setelan Gucci dan Berlian Capai Rp800 Miliar

JAKARTA - Setelah menjalin kisah selama 10 tahun, Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez resmi menikah dengan konsep intimate wedding di Portugal pada 11 Agustus 2026 lalu. Meski pernikahannya sederhana, Georgina tampil dengan busana elegan, setelan dari Gucci dan perhiasan berlian bernilai fantastis.

Seperti dikutip Vogue, busana pernikahan Georgina berupa setelan yang terdiri atas kemeja dan rok pensil putih berbahan sutra yang ringan, flowy, dan sedikit mengkilap. Georgina juga menambahkan penampilannya dengan sepatu heels satin putih. Sementara itu, Ronaldo memilih setelan pengantin berupa jas dan celana katun berwarna beige.

Creative Director rumah mode Gucci, Demna Gvasalia, mengatakan, ini jadi momen yang spesial bagi dirinya bisa mendandani Georgina dan Cristiano (dengan Gucci) untuk momen ini, mengingat cerita cinta mereka bermula di butik Gucci di Madrid.

“Ada sentuhan yang sangat romantis di dalamnya. Sebuah lingkaran sempurna, hampir seperti dongeng masa kini,” ucapnya, dikutip dari Vogue, Rabu (19/8/2026).

Bertabur Berlian Lebih dari 200 Karat

Georgina Rodriguez. (Foto: dok Instagram/gucci)

Dilansir dari Page Six, Georgina mengenakan perhiasan dari Chopard dengan total lebih dari 250 karat berlian. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah kalung Garden of Kalahari, yang memiliki berlian utama 50 karat dengan kualitas D-flawless. Kalung tersebut sebelumnya pernah dikenakan Beyoncé saat Met Gala 2025.

Georgina juga mengenakan dua bagian liontin kalung tersebut sebagai anting. Salah satunya memiliki berlian berbentuk pir 25 karat, sementara yang lainnya menggunakan berlian berbentuk hati 26 karat. Jika digabungkan dengan kalungnya, ketiga bagian tersebut diperkirakan bernilai sekitar USD50 juta atau sekitar Rp800 miliar.

Selain itu, Georgina mengenakan cincin tunangan yang diperkirakan bernilai sekitar USD5 juta atau setara Rp80 miliar dan berukuran lebih dari 30 karat. Ia juga memakai gelang dengan berlian 21 dan 14,7 karat serta cincin dengan berlian berbentuk bantal 20 karat.

(Agustina Wulandari )

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.