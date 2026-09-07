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Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Bertebaran, Ini Cara Aman Menjemur Pakaian 

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |12:05 WIB
Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Bertebaran, Ini Cara Aman Menjemur Pakaian 
Ilustrasi menjemur pakaian saat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Erupsi Gunung Anak Krakatau telah menyebarkan abu vulkanik ke wilayah Jabodetabek pada Minggu (6//9/2026). Abu vulkanik yang menyerbu rumah warga tentu mengganggu aktivitas warga, bahkan menimbulkan masalah kesehatan pada kulit.

Lalu, bagaimana jika saat abu vulkanik menyebar sedang menjemur pakaian? Dokter Vitamin dan Suplemen, Kevin Mak menjelaskan, abu vulkanik menempel di serat kain dan bentuknya tajam jadi bisa bikin iritasi ke kulit. 

“Baju yang tadinya bersih bisa terkontaminasi abu vulkanik lagi. Partikel abu mudah menempel di permukaan kain, terutama pada bahan berpori seperti katun, karena sifatnya yang halus dan abrasif,” ujarnya lewat Instagram pribadinya, dikutip Senin (7/9/2026).

Jemur Pakaian di Area Indoor

jemur pakaian di area indoor
Ilustrasi jemur pakaian di area indoor saat abu vulkanik. (Foto: dok Magnific)

Dokter Kevin menyarankan agar lebih aman sebaiknya menjemur pakaian di dalam dulu. Pilih area yang punya sirkulasi udara baik, dekat jendela yang tertutup dari paparan abu, atau gunakan kipas untuk membantu pengeringan.

“Hindari ruang terlalu lembap. jika kamu punya dehumidifier, kamu bisa gunakan agar pakaian lebih cepat kering,” tuturnya.

Lalu, bagaimana jika baju sudah terlanjur terpapar abu di luar? Dokter Kevin menyarankan  jangan langsung ditepuk atau dikibas-kibaskan di dalam rumah. “Kamu bisa masukkan ke cucian dan cuci kembali sebelum dipakai,” tuturnya.

Jadi, selama abu masih bertebaran, lebih baik jemur pakaian di dalam ruangan saja. Pastikan kamu dan keluarga tetap sehat ya. Pakai masker jika harus bepergian ke luar rumah dan kacamata untuk melindungi mata dari debu. Stay safe! 

(Agustina Wulandari )

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