Profil dan Potret Syahrini, Ternyata Sempat Hamil Anak Kembar hingga Dua Kali Keguguran

PENYANYI Syahrini kembali menjadi sorotan setelah mengungkap kisah perjalanan pribadinya selama vakum dari dunia hiburan. Istri Reino Barack itu ternyata menyimpan cerita haru di balik penantiannya untuk mendapatkan momongan.

Dalam podcast di kanal YouTube The Princess Syahrini bersama Choky Sitohang, Syahrini blak-blakan menceritakan perjuangannya mendapatkan buah hati. Ia mengaku sempat mengalami dua kali keguguran, salah satunya saat mengandung bayi kembar.

Setelah melewati perjalanan panjang tersebut, Syahrini dan Reino Barack akhirnya dikaruniai seorang putri yang akrab disapa Baby R. Sang putri lahir pada 1 Agustus 2024.

1. Profil Syahrini

Syahrini merupakan penyanyi sekaligus aktris Indonesia yang dikenal dengan gaya glamor dan sejumlah jargon khasnya. Ia lahir dengan nama Rini Fatimah Zaelani di Sukabumi, Jawa Barat.

Namanya mulai dikenal luas di industri musik setelah berkarier sebagai penyanyi solo. Syahrini juga sempat berduet dengan Anang Hermansyah sebelum melanjutkan kariernya sebagai penyanyi solo.

Salah satu lagu yang semakin melekat dengan namanya adalah Sesuatu. Selain bernyanyi, Syahrini juga beberapa kali tampil dalam film dan program televisi.

Pada 2019, Syahrini menikah dengan Reino Barack. Setelah menikah, ia perlahan mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan dan lebih banyak menjalani kehidupan pribadi bersama sang suami.

2. Dua Kali Keguguran

Setelah menikah, Syahrini ternyata harus melewati perjalanan panjang sebelum akhirnya memiliki anak. Ia mengungkapkan bahwa kehamilan pertamanya terjadi setelah menikah dengan Reino Barack. Saat itu, Syahrini bahkan tidak mengetahui dirinya sedang hamil.

Namun, kehamilan tersebut hanya bertahan hingga usia sekitar tiga bulan. Namun akhirnya, dia mengalami keguguran.

Syahrini kemudian kembali mengalami keguguran untuk kedua kalinya. Pengalaman tersebut terjadi ketika dirinya sedang berada di New York, Amerika Serikat.

Saat itu, Syahrini mengaku tidak mengetahui bahwa dirinya sedang mengandung. Ia baru mengetahui kehamilannya setelah mengalami pendarahan dan dibawa ke sebuah klinik.

Dari pemeriksaan, Syahrini mengetahui bahwa kehamilan tersebut merupakan kehamilan bayi kembar. Ia pun menggambarkan kehilangan tersebut sebagai pengalaman yang sangat berat.