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HOME WOMEN LIFE

6 Tanaman Hias Ini Bikin Rumah Jadi Adem dan Bawa Hoki

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |08:05 WIB
6 Tanaman Hias Ini Bikin Rumah Jadi Adem dan Bawa Hoki
Tanaman lidah mertua. (Foto: dok Pinterest)
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JAKARTA - Mau bikin suasana rumah atau meja kerja terasa lebih segar sekaligus mendatangkan energi positif? Kamu tak perlu repot-repot bikin taman besar di dalam ruangan. 

Cukup taruh beberapa tanaman hias berukuran mungil, suasana rumah dijamin langsung berubah jadi lebih adem dan menyenangkan!

Melansir The Times of India, menurut berbagai tradisi seperti Feng Shui dan Vastu Shastra, ada beberapa jenis tanaman yang dipercaya mampu mengalirkan energi baik dan membawa keberuntungan. Penasaran apa saja? Yuk, intip deretannya berikut ini!

1. Bambu Hoki (Lucky Bamboo)

Bambu Hoki. (Foto: dok Pinterest)
Bambu Hoki. (Foto: dok Pinterest)

Meskipun namanya bambu, tanaman yang satu ini sebenarnya masih keluarga tanaman asparagus. Lucky Bamboo sangat terkenal gampang dirawat karena hanya butuh ditaruh di dalam vas berisi air.

Dalam tradisi, jumlah batang bambu ini punya makna tersendiri. Contohnya, tiga batang bambu dipercaya membawa kebahagiaan dan umur panjang, sementara delapan batang melambangkan limpahan rezeki. Kamu bisa menaruhnya di atas meja kecil atau dekat jendela supaya aliran energi positif di rumah makin lancar.

2. Kemangi Suci (Tulsi)

Tulsi. (Foto: dok Pinterest)
Tulsi. (Foto: dok Pinterest)

Bagi masyarakat India, tanaman Holy Basil atau yang biasa kita kenal sebagai daun kemangi suci (Tulsi) punya tempat istimewa. Tanaman ini dianggap sebagai filter energi alami yang ampuh mengusir energi negatif sekaligus menjernihkan udara sekitar. 

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Topik Artikel :
taman jenis tanaman Tanaman Hias
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