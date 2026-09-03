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Kulit Mendadak Bentol Merah setelah Ditekan atau Digores? Kenali Dermatographism

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |16:05 WIB
Kulit Mendadak Bentol Merah setelah Ditekan atau Digores? Kenali Dermatographism
Ilustrasi dermatographism. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Pernahkah kamu tak sengaja menekan kulit dengan kuku lalu tiba-tiba muncul bekas bentol merah memanjang yang menyerupai tulisan atau pola goresan tersebut? Fenomena unik ini rupanya memiliki sebutan medis khusus, yakni dermatographism.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Adam Prabata, membagikan penjelasannya mengenai kondisi medis ini melalui sebuah utas di akun Threads pribadinya. Ia menyebut bahwa reaksi kulit tersebut merupakan hal yang wajar terjadi akibat adanya dorongan fisik pada permukaan kulit.

"Pernah melihat fenomena di kulit seperti ini? Kondisi ini namanya adalah dermatographism," tulis dr. Adam, dikutip Rabu (2/9/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa timbulnya bentol ini memakan waktu yang cukup singkat usai kulit menerima gesekan atau tekanan, namun akan mereda dengan sendirinya tanpa perlu penanganan khusus.

"Goresan atau tekanan mekanik di kulit bisa menyebabkan bentol yang muncul dalam 1-5 menit, kemudian hilang sendiri dalam 15-30 menit," katanya.

Berkaitan dengan Imun Tubuh

Ilustrasi kulit mendadak bentol setelah ditekan. (Foto: dok Magnific/wavebreakmedia_micro)
Ilustrasi kulit mendadak bentol setelah ditekan. (Foto: dok Magnific/wavebreakmedia_micro)

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