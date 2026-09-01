Ingin Kulit Wajah Mulus dan Lembut? Coba 4 Langkah Simpel Ini Setiap Hari

JAKARTA - Kulit yang mulus dan lembut berawal dari kebiasaan yang simpel tapi konsisten. Tak perlu ritual ribet, kuncinya hanya cuci muka dengan lembut, rutin eksfoliasi (angkat sel kulit mati), rajin beri wajah kelembapan, dan jangan lupa pakai tabir surya tiap hari supaya kulit terjaga dari waktu ke waktu.

Melansir Obvious Mag, sebelum tahu cara simpel bikin kulit mulus, kamu wajib tahu beberapa kandungan skincare andalan yang sering dicari:

Asam Hialuronat (Hyaluronic Acid): Menarik air ke kulit supaya kelihatan lembap dan 'plump'.

Gliserin: Menahan kadar air agar kulit tetap terasa lembut.

Ceramide: Memperkuat pelindung kulit (skin barrier) agar tak mudah dehidrasi.

AHA (Asam Glikolat, Asam Laktat): Membersihkan sel kulit mati dan meratakan tekstur kulit yang kasar.

BHA (Asam Salisilat): Sahabatnya pori-pori tersumbat dan kulit bertekstur.

Niacinamide: Bikin skin barrier makin sehat sekaligus memperbaiki tampilan kulit secara keseluruhan.

Minyak dan Butter Alami: Menutrisi kulit kering dan mengunci kelembapannya di dalam.

4 Langkah Mudah Bikin Kulit Mulus

Ilustrasi mencuci muka. (Foto: dok Magnific/jcomp)

Langkah 1: Bersihkan Muka dengan Lembut

Proses pembersihan yang tepat bakal melunturkan kotoran, minyak, dan tumpukan sisa debu harian tanpa bikin kelembapan alami kulit ikut hilang. Pakailah pembersih wajah yang ramah di kulit (bebas sulfat) agar skin barrier tetap aman.

Hindari sabun yang terlalu keras atau air yang terlalu panas karena bisa bikin kulit berasa kering, ketarik, malah jadi kasar. Paling pas pakai air hangat kuku aja biar bersih tapi kulit tetap nyaman dan seimbang.

Langkah 2: Eksfoliasi secara Berkala

Eksfoliasi berguna buat nyingkirin tumpukan sel kulit mati yang bikin muka jadi kelihatan kusam dan terasa kasar. Kalau sel kulit mati ini rajin diangkat, kulit baru di bawahnya bakal kelihatan lebih mulus dan merata.