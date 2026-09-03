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HOME WOMEN FOOD

Rekomendasi Jajanan Orang Have, Minimal Coba Sekali Seumur Hidup

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |17:05 WIB
Rekomendasi Jajanan Orang Have, Minimal Coba Sekali Seumur Hidup
Rekomendasi jajanan orang have. (Foto: dok Okezone)
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JAKARTA - Buat kamu pencinta kuliner mungkin sudah tak asing dengan ragam jajanan street food atau makanan yang tengah viral, termasuk jajanan orang have. Di media sosial orang have kerap disebut sebagai kelas sultan atau kalangan kelas atas.

Untuk makan jajanan orang have tersebut pastinya perlu merogoh kocek yang cukup dalam. Meski begitu, mulai dari kopi hingga sushi setidaknya perlu kamu cicipi minimal sekali seumur hidup.

Nah, berikut deretan kuliner premium yang menawarkan kualitas bahan jempolan, serta pengalaman bersantap yang mewah. 

1. Bacha Coffee

Bacha Coffee. (Foto: dok Instagram/bachacoffeeid)
Bacha Coffee. (Foto: dok Instagram/bachacoffeeid)

Bacha Coffee merupakan spesialis kopi arabika legendaris asal Maroko yang terkenal dengan kemasan bernuansa emas mewah dan pelayanan ala fine dining. Semua varian kopi mereka disajikan di dalam teko emas untuk sajian dine-in, lengkap dengan krim kocok (chantilly cream) mentah dan taburan biji vanila asli.

Menu yang direkomendasikan adalah 1910 Coffee dengan varian rasa buah berry dan karamel yang lembut dan Croissant premium mereka, terutama rasa Raspberry atau Pistachio). Kamu bisa mengunjungi butiknya di Bacha Coffee Plaza Senayan atau Plaza Indonesia, Jakarta.

      
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