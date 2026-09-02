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Daftar Emoji Paling Populer di Dunia Saat Ini, Emoji Nangis Paling Sering

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |21:10 WIB
Daftar Emoji Paling Populer di Dunia Saat Ini, Emoji Nangis Paling Sering
Daftar Emoji Paling Populer di Dunia Saat Ini, Emoji Nangis Paling Sering (Foto: Freepik)
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JAKARTAEmoji menangis tersedu-sedu ???? menjadi simbol yang paling banyak digunakan di dunia. Penggunaannya bahkan tidak lagi terbatas untuk menggambarkan kesedihan, tetapi juga kerap dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang sangat lucu, memalukan, atau menyentuh secara emosional.

Temuan tersebut terungkap dalam analisis terbaru The New York Times yang mengulas emoji paling populer pada 2025 sekaligus melihat simbol-simbol yang mengalami peningkatan penggunaan paling signifikan.

Dalam analisisnya, The Times menggunakan data anonim dari 665 juta emoji yang digunakan oleh masyarakat di berbagai negara melalui Gboard, papan ketik milik Google yang terintegrasi pada sebagian besar perangkat berbasis Android.

Data tersebut tidak mencantumkan informasi demografis pengguna. Untuk melihat kecenderungan penggunaan emoji berdasarkan kelompok usia dan generasi, The Times kemudian menganalisis percakapan di forum Reddit sebagai gambaran mengenai tren antargenerasi.

Sali A. Tagliamonte, profesor linguistik di Universitas Toronto, mengatakan remaja, terutama remaja perempuan, selama ini menjadi salah satu kelompok yang berada di garis depan perubahan bahasa. Fenomena serupa juga terlihat dalam cara penggunaan emoji yang terus mengalami perubahan.

10 Emoji Paling Banyak Digunakan

      
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Topik Artikel :
viral Emoji Populer Emoji
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