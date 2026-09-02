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Potret Penyanyi Cantik Astrid S saat Naik Ojol hingga Nongkrong di Jakarta

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |06:10 WIB
Potret Penyanyi Cantik Astrid S saat Naik Ojol hingga Nongkrong di Jakarta
Potret Penyanyi Cantik Astrid S saat Naik Ojol hingga Nongkrong di Jakarta (Foto: Instagram)
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JAKARTA — Penyanyi asal Norwegia, Astrid S, tampaknya menikmati kunjungannya ke Jakarta dengan cara yang berbeda. Alih-alih hanya menghabiskan waktu di tempat-tempat wisata, pelantun Hurts So Good itu justru mencoba sejumlah aktivitas sederhana yang membuatnya terlihat semakin dekat dengan keseharian warga Ibu Kota.

Kehadiran Astrid S di Jakarta menjadi perhatian setelah ia membagikan sejumlah momen melalui media sosial. Gaya liburannya yang santai bahkan memperlihatkan dirinya menikmati suasana Jakarta layaknya wisatawan yang ingin merasakan kehidupan lokal.

Astrid S Naik Ojol Keliling Jakarta

Salah satu momen yang menarik perhatian adalah ketika Astrid S mencoba menggunakan ojek online atau ojol. Ia membagikan pengalamannya menikmati perjalanan menggunakan transportasi yang sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Jakarta tersebut.

Momen itu memperlihatkan sisi Astrid yang santai saat menjelajahi suasana Ibu Kota. Aktivitas sederhana tersebut juga membuat kunjungannya ke Jakarta terasa semakin "melokal".

astrid s

Nongkrong di Blok M

Tak hanya berkeliling menggunakan ojol, Astrid S juga terlihat menghabiskan waktu dengan nongkrong di sejumlah area Jakarta, termasuk kawasan Blok M.

Dalam salah satu unggahannya, penyanyi tersebut bahkan menggunakan lagu milik musisi Indonesia, Sal Priadi, berjudul Mesra-mesraan Kecil-kecilan Dulu sebagai musik latar. Pilihan lagu tersebut turut memperlihatkan ketertarikannya menikmati suasana lokal selama berada di Indonesia.

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