Sering Kembung Usai Makan? Teh Peppermint Bisa Jadi Minuman Pilihan

JAKARTA - Usai makan malam, perut kadang jadi terasa begah, kembung, atau tak nyaman. Alih-alih langsung rebahan di sofa sambil minum kopi manis, ada pilihan yang jauh lebih simpel dan menenangkan buat perutmu: teh peppermint (daun mint).

Melansir Prevention, para ahli gizi mengungkapkan, teh herbal sederhana ini sudah sejak lama diandalkan untuk merawat pencernaan, dan tentunya ada penjelasan ilmiah tentang alasan teh herbal dipercaya mengatasi masalah perut.

Kenapa Teh Peppermint Ampuh Atasi Perut Begah?

Tanaman peppermint punya sifat karminatif, artinya bahan alami ini sangat ampuh untuk mengurangi gas di perut dan meredakan kembung. Teh ini mengandung senyawa alami seperti menthol, menthone, dan limonene yang berfungsi melemaskan otot-otot di saluran pencernaan. Hasilnya? Kram perut, kejang otot pencernaan, dan rasa tak nyaman jadi lebih cepat reda.

Selain faktor kandungan kimianya, minum teh hangat ini juga bagus untuk menenangkan malam harimu. Kehangatan, aromanya yang khas, serta kebiasaan menikmati teh secara perlahan bisa bikin tubuh masuk ke mode rest and digest (istirahat dan mencerna). Ini adalah kerja sistem saraf parasimpatis yang bikin proses pencernaan jadi jauh lebih lancar.

Kelebihan lainnya, teh peppermint itu mudah dicari, harganya ramah di kantong, bebas kafein, dan pastinya jadi kebiasaan kecil yang efeknya terasa banget setelah kamu makan besar.

Berapa Cangkir Teh Peppermint untuk Redakan Pencernaan?