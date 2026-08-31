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Viral! Seorang Ayah Menggali Kuburan untuk Mengenalkan Kematian ke Putrinya yang Sakit Keras

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |06:16 WIB
Viral! Seorang Ayah Menggali Kuburan untuk Mengenalkan Kematian ke Putrinya yang Sakit Keras
Viral! Seorang Ayah Menggali Kuburan untuk Mengenalkan Kematian ke Putrinya yang Sakit Keras (Foto: SCMP)
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JAKARTA - Kisah seorang anak perempuan asal China kembali menjadi perhatian publik setelah perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan akibat penyakit talasemia. Sang ayah bahkan pernah membuat liang kubur untuk putrinya ketika kondisinya sangat kritis. Kini, tempat tersebut justru telah diubah menjadi taman bunga setelah sang anak berhasil melewati masa sakit dan menunjukkan pemulihan yang menggembirakan.

Anak bernama Zhang Xinlei tersebut berasal dari Neijiang, Provinsi Sichuan. Ia diketahui mengalami talasemia berat sejak lahir, yaitu kelainan darah yang membuat penderitanya membutuhkan transfusi secara rutin sepanjang hidup.

Kondisi tersebut juga membuat Xinlei menghadapi berbagai risiko komplikasi kesehatan, termasuk gangguan perkembangan dan masalah pada jantung. Semasa kecil, aktivitasnya pun cukup terbatas. Ia lebih sering bermain sendiri bersama anak anjing peliharaannya atau menghabiskan waktu di sekitar rumah.

Salah satu pilihan pengobatan yang berpotensi menyembuhkan talasemia berat adalah transplantasi sel punca. Namun, tindakan tersebut tidak mudah dilakukan karena pasien membutuhkan donor dengan kecocokan tertentu.

Kondisi ekonomi keluarga Xinlei saat itu juga menjadi persoalan. Ayahnya, Zhang Liyong, bekerja di sebuah pabrik kaca dengan penghasilan sekitar 2.500 yuan atau sekitar Rp5,6 juta per bulan. Sementara itu, biaya pengobatan putrinya selama dua tahun telah mencapai lebih dari 140.000 yuan atau sekitar Rp314 juta.

Pengeluaran tersebut menguras tabungan keluarga. Beruntung, sejumlah warga desa ikut memberikan bantuan untuk meringankan beban biaya pengobatan Xinlei.

Ayah Buat Liang Kubur untuk Putrinya

Pada Juni 2017, Zhang mengambil keputusan yang kemudian menjadi sorotan. Ia menggali sebuah liang kubur di tanah milik keluarganya.

      
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