Viral! Wanita Ngambek Tiduran di Tengah Jalan Raya, Netizen: Kasian Bapaknya

SEBUAH video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang wanita diduga mengalami tantrum hingga tiduran di tengah jalan. Aksinya langsung jadi sorotan hingga jadi tontonan warga.

1. Wanita Ngambek Tiduran di Tengah Jalan

Dalam video yang diunggah akun Instagram @gondronkscoot, ada wanita yang tiduran di tengah jalan raya. Peristiwa tersebut kabarnya terjadi di depan Pasar Kliwon atau Kluwon Trade Center, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pada Minggu 28 Juni 2026.

Wanita tersebut terlihat berada di badan jalan hingga menarik perhatian pengguna jalan yang melintas. Kondisi tersebut sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami perlambatan. Sejumlah pengguna jalan terlihat memperhatikan wanita tersebut dari kejauhan.

Pemilik akun yang mengunggah video menuliskan keterangan, "Macet di depan Pasar Kliwon, disebabkan wanita tantrum."