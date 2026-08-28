Hati-Hati! Jangan Pernah Kencing dengan Posisi Setengah Jongkok, Ini Bahayanya

JAKARTA - Kebiasaan buang air kecil dengan posisi setengah jongkok atau “kencing ngambang” kerap dilakukan sebagian wanita ketika menggunakan toilet duduk umum. Cara ini biasanya dipilih untuk menghindari kontak langsung dengan dudukan toilet. Namun, posisi tersebut justru dinilai dapat mengganggu proses pengosongan kandung kemih dan meningkatkan risiko infeksi saluran kemih (ISK).

Dokter spesialis urologi, dr. Andika Afriansyah, menjelaskan bahwa posisi setengah jongkok membuat tubuh tidak sepenuhnya rileks saat buang air kecil. Kondisi tersebut dapat menyebabkan otot dasar panggul menegang sehingga urine berpotensi tidak keluar secara optimal.

“Posisi ngambang itu bikin otot dasar panggul ngunci. Akibatnya kencing gak tuntas, ada sisa menggenang di kandung kemih, dan genangan itu tempat bakteri berkembang biak,” kata dr. Andika dalam unggahan video di akun Instagramnya.

Menurutnya, tubuh secara otomatis akan menggunakan sejumlah otot untuk mempertahankan keseimbangan ketika seseorang berada dalam posisi setengah jongkok. Salah satunya adalah otot perut bagian bawah yang berkaitan dengan kerja otot dasar panggul.

“Kenapa kencing ngambang seperti di atas bikin ototnya ngunci? Karena saat setengah jongkok seperti di atas, badan kamu nahan keseimbangan. Otot perut di bagian bawah tegang, dan otot perut bawah itu satu paket sama otot dasar panggul. Perut tegang, jalur kencing jadi ikut terjepit,” jelasnya.

Ada Urine Tersisa