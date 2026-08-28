Wamenkes: Dokter-Dokter Indonesia Berhasil Lakukan Operasi Janin Terbuka Pertama, Terobosan Luar Biasa

Wamenkes: Dokter-Dokter Indonesia Berhasil Lakukan Operasi Janin Terbuka Pertama, Terobosan Luar Biasa (Foto: Kemenkes)

JAKARTA - Dokter Indonesia mencatat tonggak baru dalam layanan kesehatan ibu dan anak setelah berhasil melakukan open fetal surgery atau operasi janin terbuka untuk pertama kalinya di Indonesia. Tindakan tersebut dilakukan untuk menangani myelomeningocele, bentuk berat dari spina bifida atau kelainan bawaan pada tulang belakang.

Operasi dilakukan oleh tim multidisiplin RSAB Harapan Kita sebagai National Center for Women and Children’s Health bersama tim Mater Mothers’ Hospital, Brisbane, Australia. Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono menyebut keberhasilan tersebut sebagai terobosan penting dalam perkembangan kedokteran di Indonesia, khususnya untuk menangani kelainan bawaan sejak janin masih berada di dalam kandungan.

“Ini adalah operasi pertama di Indonesia, fetal open surgery, artinya operasi janin secara terbuka ketika masih berada di dalam kandungan. Ini merupakan terobosan yang luar biasa dan semuanya dilakukan oleh dokter-dokter Indonesia,” ujar Wamenkes Prof. Dante, dilansir dari laman Kemenkes, Jumat (28/8/2026).

Myelomeningocele merupakan kelainan bawaan pada tulang belakang dan sistem saraf yang terjadi ketika tulang belakang serta jaringan saraf tidak menutup secara sempurna selama perkembangan janin.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan gangguan fungsi saraf, kelumpuhan, gangguan fungsi kandung kemih dan usus, serta meningkatkan risiko hidrosefalus.

Deteksi Kelainan Janin

Kelainan ini dapat dideteksi sejak masa kehamilan melalui pemeriksaan ultrasonografi (USG) fetomaternal. Setelah diagnosis ditegakkan dan pasien menjalani serangkaian pemeriksaan serta skrining, termasuk pemeriksaan kelainan genetik, tindakan bedah janin dapat dipertimbangkan sesuai indikasi medis.