RS Lapangan Ruteng di NTT Mulai Berfungsi, Operasi Pasien Anak Berjalan Lancar

JAKARTA — Seorang anak laki-laki berusia 11 tahun berhasil menjalani operasi pemasangan pen pada tulang paha di Rumah Sakit (RS) Lapangan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tindakan medis tersebut menjadi salah satu layanan pertama setelah fasilitas kesehatan yang dibangun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI itu mulai beroperasi pascagempa.

Operasi tersebut berlangsung pada Rabu (19/8/2026) di kamar operasi RS Lapangan yang berada di Stadion Golo Dukal, Kabupaten Manggarai. Pasien mengalami patah tulang paha akibat gempa dan kemudian mendapat penanganan dari tim medis.

Operasi pemasangan pen dilakukan oleh dr. Basuki, dokter spesialis ortopedi dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Menurutnya, keberadaan RS Lapangan membantu tenaga medis tetap memberikan pelayanan, terutama tindakan operasi, ketika rumah sakit atau fasilitas kesehatan permanen terdampak bencana.

“Hari ini kami baru selesai operasi pemasangan pen di paha seorang anak usia 11 tahun yang patah akibat gempa di kamar operasi Rumah Sakit Lapangan Ruteng yang dimiliki oleh Pusat Krisis Kementerian Kesehatan,” ujar dr. Basuki.

Ia mengatakan fasilitas tersebut menjadi salah satu dukungan penting untuk menjaga pelayanan medis tetap berjalan di tengah kondisi pascabencana.

“Fasilitas ini sangat membantu untuk pelayanan kesehatan, terutama untuk operasi ketika rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan yang lain terdampak gempa ataupun tidak dapat digunakan,” katanya.