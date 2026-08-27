Kisah Cinta Inka Andestha dengan Pesepakbola Pratama Arhan: Berawal dari DM hingga Go Public saat Ultah

KISAH asmara Inka Andestha dan pesepakbola Pratama Arhan menarik diulas. Sebab, hubungan mereka ternyata berawal dari pesan yang disampaikan lewat direct message (DM).

Keduanya pun sempat merahasiakan hubungannya. Hingga akhirnya, Arhan dan Inka mulai terbuka soal hubungannya saat merayakan ulang tahun ke-25 pada Mei 2026.

1. Berawal dari DM Instagram

Inka Andestha mengungkap awal kedekatannya dengan Arhan dalam siaran langsung di TikTok pada Juni 2026. Ia mengatakan Arhan menjadi pihak yang lebih dulu mendekatinya melalui pesan langsung di Instagram.

Namun, pendekatan tersebut tidak langsung mendapat respons. Inka mengaku sempat membiarkan pesan dari Arhan selama beberapa waktu sebelum akhirnya memberikan tanggapan.

“Awalnya dia tuh udah DM aku, tapi enggak aku tanggap-tanggapin gitu lho. Kayak DM unsend, DM unsend. Kelihatan ya apalagi dia followers-nya banyak," ungkap Inka Andestha dalam video yang tersebar di media sosial.

"Kita tuh pengennya cewek-cewek dikejar ya ka, sok-sok jual mahal dulu, akhirnya dapet juga," lanjutnya.

Dari komunikasi melalui media sosial tersebut, keduanya kemudian semakin dekat. Kini, hubungan mereka berkembang menjadi kisah asmara.

2. Hubungan Sempat Dirahasiakan

Sebelum benar-benar tampil terbuka, kedekatan Arhan dan Inka sebenarnya sudah menjadi perbincangan publik. Namun, keduanya masih cukup berhati-hati dalam memperlihatkan hubungan mereka.

Momen kebersamaan bahkan lebih dulu muncul melalui unggahan yang bersifat terbatas. Hingga akhirnya, Arhan mulai menunjukkan hubungan tersebut secara lebih terbuka di media sosial.