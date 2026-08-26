Kisah Cinta Pevoli Megawati Hangestri yang Baru Debut Manis di Hyundai Hillstate: Dari LDR dengan Dio Novandra hingga Menikah

KISAH cinta bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri, dengan Dio Novandra menarik diulas. Sebab, Megawati tengah jadi sorotan usai ukir debut manis bersama klub asal Korea Selatan, Suwon Hyundai Hillstate.

Megawati menjalani debut dalam laga uji coba menghadapi Pilsung Wonder Dogs pada 20 Agustus 2026. Dia membantu Hyundai Hillstate meraih kemenangan 3-0.

Di balik kesibukannya sebagai atlet profesional, Megawati juga memiliki kisah kehidupan pribadi yang tak kalah menarik. Pevoli berjuluk Megatron itu telah menikah dengan atlet finswimming, Dio Novandra Wibawa.

Kisah cinta keduanya tidak selalu berjalan mulus. Sebagai pasangan yang sama-sama menekuni dunia olahraga, Megawati dan Dio harus terbiasa dengan kesibukan masing-masing. Situasi tersebut semakin menantang ketika Megawati menjalani karier di luar negeri dan keduanya harus menjalani hubungan jarak jauh atau long distance relationship (LDR).

1. Berawal dari Hubungan Dua Atlet

Hubungan Megawati dengan Dio bermula dari perkenalan yang terjadi pada 2021. Kala itu, keduanya tengah menjalani karantina atlet nasional di tengah pandemic Covid-19.

Setelah berkenalan di karantina, hubungan mereka semakin serius hingga resmi berpacaran. Berprofesi sama, Megawati dan Dio tentu memahami bagaimana kehidupan seorang atlet.

Latihan, pertandingan, perjalanan ke luar kota hingga ke luar negeri menjadi bagian dari keseharian mereka. Kondisi tersebut membuat hubungan keduanya harus dijalani dengan komunikasi dan kepercayaan.

Jarak juga membuat komunikasi menjadi tantangan tersendiri. Meski demikian, persoalan tersebut tidak membuat hubungan mereka berakhir. Keduanya justru terus menjalani hubungan hingga akhirnya memutuskan untuk membawa kisah cinta tersebut ke jenjang yang lebih serius.

Sebagai atlet, Megawati dan Dio sama-sama memiliki kesibukan yang tidak sedikit. Megawati harus membagi waktu antara latihan, pertandingan dan perjalanan kariernya di berbagai kompetisi.

Apalagi, Megawati kerap berkarier di luar negeri, mulai dari Korea Selatan hingga pernah juga membela klub Turki, yakni Manisa BBSK. Jarak pun menjadi salah satu tantangan terbesar dalam hubungan Megawati dengan Dio. Namun, kondisi tersebut juga membuat keduanya belajar untuk saling memahami.

2. Umumkan Menikah Sebelum Pindah ke Turki

Hubungan yang telah dijalani Megawati dengan Dio akhirnya berlanjut ke jenjang pernikahan. Megawati Hangestri dan Dio Novandra resmi menikah pada Jumat, 4 Juli 2025. Akad nikah keduanya berlangsung di Masjid Roudhotul Muchlisin, Kaliwates, Jember, Jawa Timur.

Menariknya, kabar pernikahan ini disampaikan Megawati hanya selang beberapa jam sebelum pengumuman kepindahannya ke klub voli Turki, Manisa BBSK. Dio sendiri memberi mahar berupa uang tunai sebesar Rp4.725.000, emas 8 gram, dan seperangkat alat solat.

Mahar emas dan juga uang tunai pun punya arti tersendiri bagi sejoli tersebut. Uang tunai Rp4.725.000 melambangkan tanggal pernikahan mereka pada 4 Juli 2025. Kemudian, emas 8 gram mewakili nomor punggung 8 yang sering digunakan Megawati saat bertanding voli.

Pernikahan tersebut menjadi akhir dari perjalanan panjang hubungan mereka yang sebelumnya harus melewati fase LDR dan berbagai tantangan sebagai pasangan atlet. Bagi Megawati, pernikahan tersebut juga menjadi babak baru dalam kehidupannya.

Di tengah kariernya yang terus berkembang, Megawati kini menjalani kehidupan sebagai atlet profesional sekaligus seorang istri.