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Seniman Jepang Yayoi Kusama Meninggal Dunia di Usia 97 Tahun, Karyanya Pernah Dipamerkan di Museum MACAN

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |22:09 WIB
Seniman Jepang Yayoi Kusama Meninggal Dunia di Usia 97 Tahun, Karyanya Pernah Dipamerkan di Museum MACAN
Seniman Jepang Yayoi Kusama Meninggal Dunia di Usia 97 Tahun, Karyanya Pernah Dipamerkan di Museum MACAN (Foto: The Guardian)
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JAKARTA - Seniman Jepang Yayoi Kusama meninggal dunia pada usia 97 tahun. Sosok yang dikenal melalui karya bermotif polkadot dan instalasi Infinity Mirror Room itu mengembuskan napas terakhir di sebuah rumah sakit di Tokyo pada 14 Agustus 2026.

Kabar duka tersebut disampaikan oleh perusahaan yang menaungi Kusama, Yayoi Kusama Inc., pada Kamis (27/8/2026).

Sepanjang kariernya, Kusama dikenal sebagai salah satu seniman avant-garde Jepang paling berpengaruh. Karya-karyanya memiliki karakter visual yang kuat melalui penggunaan motif polkadot, jaring, labu, warna-warna mencolok, serta pola yang berulang.

Kusama tidak hanya berkarya melalui lukisan dan patung. Ia juga menghasilkan instalasi berskala besar, seni pertunjukan, karya fiksi, hingga puisi. Eksplorasinya terhadap pola, ruang, dan refleksi kemudian melahirkan sejumlah karya yang menjadi ikon dalam dunia seni kontemporer.

Salah satu karya yang paling melekat dengan nama Kusama adalah Infinity Mirror Room. Instalasi tersebut memanfaatkan cermin, cahaya, serta berbagai objek yang ditempatkan secara berulang untuk menciptakan ilusi ruang tanpa batas.

Pengalaman visual yang ditawarkan melalui instalasi tersebut membuat karya Kusama semakin dikenal luas, termasuk di era media sosial. Instalasinya kerap menjadi salah satu daya tarik utama bagi pengunjung berbagai pameran seni.

Perjalanan Karier Yayoi Kusama

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Topik Artikel :
Museum MACAN Berita duka Seniman
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