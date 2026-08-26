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Momen Manis Alyssa Daguise Temani Baby Soleil Pertama Kali Berenang, Al Ghazali: Terlalu Gemas

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |08:05 WIB
Momen Manis Alyssa Daguise Temani Baby Soleil Pertama Kali Berenang, Al Ghazali: Terlalu Gemas
Alyssa Daguise berenang bareng Baby Soleil. (Foto: Instagram/@alyssadaguise)
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ALYSSA Daguise kembali membagikan momen manis bersama buah hatinya, Baby Soleil. Kali ini, istri Al Ghazali tersebut mengabadikan pengalaman pertama sang putri berenang di rumah.

Momen sederhana itu menjadi istimewa bagi Alyssa. Ia terlihat menemani Soleil menikmati pengalaman barunya bermain air.

Alyssa Daguise

1. Alyssa Daguise Temani Baby Soleil Pertama Kali Berenang

Melalui unggahan di media sosial, Alyssa mengungkapkan betapa berartinya setiap momen pertama yang dilalui putrinya. Ia merasa berbagai pengalaman kecil Soleil membuat kehidupannya terasa semakin bahagia.

Dalam unggahannya terlihat, Soleil yang belum genap berusia 1 tahun tentunya tak dilepas berenang sendirian. Alyssa turut berada di kolam renang sembari menggendong hangat Baby Soso.

Seperti biasa, wajah Baby Soso pun tak terlihat dalam unggahan itu. Namun, outfit yang dikenakan Soleil membuatnya tetap menggemaskan, meski hanya terlihat dari posisi belakang. Dia mengenakan setelan berenang berwarna pastel dengan motif bunga-bunga.

Alyssa pun tampak begitu menikmati momen manis tersebut. Dia sampai menuliskan caption hangat nan menyentuh.

“Renang pertama Soleil di rumah. Semua momen ‘pertama’ kecilnya membuat hidup terasa jauh lebih manis dari yang pernah kubayangkan. Terima kasih sudah mengabadikan momen ini, cintaku @alghazali7,” tulis Alyssa Daguise.

 

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