Glowing Instan dengan Retinol? Bisa Bantu Kulit Lebih Cerah, tapi Harus Tahu Batasannya

KEINGINAN memiliki kulit wajah yang tampak glowing, halus, dan bebas noda membuat retinol semakin populer dalam dunia skincare. Kandungan turunan vitamin A ini dikenal memiliki sejumlah manfaat untuk kulit, mulai dari membantu mengatasi jerawat hingga menyamarkan garis halus.

Namun, jangan tergoda menggunakan retinol secara berlebihan demi mendapatkan hasil cepat. Retinol bukan bahan yang memberikan perubahan instan. Penggunaan yang terlalu sering justru dapat memicu iritasi, kemerahan, kulit kering, hingga mengelupas.

1. Retinol Bisa Bikin Kulit Tampak Lebih Cerah

Dilansir dari Cleveland Clinic, retinol bekerja dengan meningkatkan pergantian sel kulit. Proses ini membantu mengangkat sel kulit mati secara lebih teratur sekaligus mendukung produksi kolagen.

Seiring penggunaan yang konsisten, retinol dapat membantu memperbaiki tekstur kulit, menyamarkan garis halus, mengurangi tampilan noda hitam, dan membuat kulit terlihat lebih merata. Inilah yang kemudian membuat wajah tampak lebih segar dan glowing.

Namun, glowing bukan berarti hasilnya bisa terlihat hanya dalam satu atau dua kali pemakaian. Kulit membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan manfaat retinol umumnya baru terlihat setelah digunakan secara konsisten selama beberapa minggu hingga beberapa bulan.

2. Jangan Pakai Retinol Terlalu Sering

Salah satu kesalahan yang sering dilakukan pemula adalah menganggap semakin sering menggunakan retinol, semakin cepat pula hasilnya. Padahal, retinol merupakan bahan aktif yang cukup kuat dan dapat menyebabkan iritasi jika digunakan berlebihan.

Untuk pemula, penggunaan bisa dimulai secara perlahan, misalnya setiap beberapa hari sekali. Jika kulit dapat menerimanya dengan baik, frekuensi penggunaan dapat ditingkatkan secara bertahap sesuai petunjuk produk atau rekomendasi dokter.

Gunakan retinol dalam lapisan tipis. Tidak perlu mengoleskan produk dalam jumlah banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat.