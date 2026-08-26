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Indonesia Kejar Jepang dalam Pengembangan Terapi Sel

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |20:10 WIB
Indonesia Kejar Jepang dalam Pengembangan Terapi Sel
Indonesia Kejar Jepang dalam Pengembangan Terapi Sel (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pengembangan terapi sel di Indonesia terus diperluas, mulai dari penanganan penyakit yang belum memiliki alternatif terapi hingga penyakit degeneratif. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pun mendorong kolaborasi dan penelitian agar perkembangan teknologi terapi sel di Indonesia dapat menyamai negara maju seperti Jepang.

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, Lucia Rizka Andalusia, mengatakan perkembangan terapi sel di Indonesia saat ini berlangsung cukup pesat. Penggunaannya tidak lagi terbatas pada penyakit yang belum memiliki pilihan pengobatan.

Menurut Lucia, pengembangan terapi sel mulai diarahkan pada penanganan penyakit degeneratif serta regenerative cell yang bertujuan membantu memperbaiki sel yang mengalami kerusakan.

“Di Indonesia sendiri sudah sangat pesat perkembangan untuk terapi sel ini, baik itu yang dilakukan untuk penyakit-penyakit yang tidak ada alternatif pengobatannya, maupun yang untuk sekarang kita juga berkembang terapi sel ke arah yang untuk degeneratif, untuk perbaikan sel, regenerative cell, dan sebagainya,” ujar Lucia dalam ACTO-ASPI 2026 Annual Meeting di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Meski perkembangan teknologi terus dikejar, Lucia menegaskan aspek keamanan dan efektivitas terapi tetap harus menjadi perhatian utama. Pengembangan terapi sel tidak cukup hanya mengandalkan kemajuan teknologi, tetapi juga perlu didukung bukti ilmiah yang kuat.

Perkembangan Teknologi 

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Topik Artikel :
Kemenkes Terapi Sel Stem Cell
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