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Celine Dion Rajin Pilates dan Balet, Ini Manfaatnya untuk Penderita Stiff Person Syndrome

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |17:10 WIB
Celine Dion Rajin Pilates dan Balet, Ini Manfaatnya untuk Penderita Stiff Person Syndrome
Celine Dion Rajin Pilates dan Balet, Ini Manfaatnya untuk Penderita Stiff Person Syndrome (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Penyanyi Celine Dion tengah menjalani persiapan intensif untuk kembali tampil di atas panggung setelah beberapa tahun menghadapi stiff person syndrome (SPS) atau sindrom orang kaku. Selain menjalani pengobatan dan fisioterapi, penyanyi tersebut rutin melakukan Pilates dan balet untuk membantu menjaga kemampuan tubuhnya tetap aktif.

Dion diketahui melakukan sesi Pilates selama 90 menit sebanyak tiga kali dalam sepekan. Ia juga mengikuti latihan balet dua kali seminggu sebagai bagian dari rutinitas untuk menjaga kekuatan dan mobilitas tubuh.

Penyanyi berusia 58 tahun itu sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya mengalami SPS, gangguan neurologis langka dan progresif yang dapat menyebabkan kekakuan serta kejang otot yang menyakitkan. Kondisi tersebut pernah ia ceritakan secara mendalam melalui film dokumenter I Am: Celine Dion.

Dalam wawancara dengan Harper's Bazaar, Dion mengatakan dirinya terus menjalani berbagai bentuk terapi sebagai persiapan untuk kembali tampil. Program tersebut mencakup pengobatan, fisioterapi, terapi vokal, imunoterapi, Pilates, dan balet.

Ia juga sempat membagikan kondisi terbarunya melalui Instagram pada Maret lalu. Dalam unggahan tersebut, Dion mengatakan dirinya merasa semakin kuat dan siap kembali bertemu dengan para penggemarnya.

Lantas, mengapa Pilates dan balet dapat membantu seseorang dengan gangguan neurologis?

Mengenal Stiff Person Syndrome

Stiff person syndrome merupakan gangguan pada sistem saraf pusat yang tergolong langka dan dapat berkembang secara progresif. Kondisi ini diduga berkaitan dengan gangguan autoimun.

      
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