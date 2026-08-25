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Gejala Depresi pada Anak, Orangtua Jangan Sampai Kecolongan!

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |12:10 WIB
Gejala Depresi pada Anak, Orangtua Jangan Sampai Kecolongan!
Gejala Depresi pada Anak, Orangtua Jangan Sampai Kecolongan! (Foto: Freepik)
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JAKARTA Depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang dapat memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan sesuatu, dan menjalani aktivitas sehari-hari. Kondisi ini juga dapat terjadi pada anak dan memengaruhi kehidupan mereka, termasuk proses belajar, hubungan sosial, serta aktivitas di rumah.

Pada anak, tanda depresi tidak selalu terlihat dalam bentuk kesedihan. Sebagian anak justru menunjukkan perubahan perilaku, menjadi lebih mudah marah, menarik diri, atau kehilangan ketertarikan terhadap kegiatan yang sebelumnya mereka sukai.

Secara umum, gejala depresi pada anak dapat terlihat melalui perubahan kondisi psikologis maupun fisik.

Gejala Depresi pada Anak secara Psikis

Beberapa perubahan emosional dan perilaku yang perlu diperhatikan orang tua antara lain:

  • Mudah marah atau mengalami tantrum, terutama ketika mendapat kritik.
  • Sering terlihat sedih, murung, atau merasa putus asa.
  • Kehilangan motivasi mengerjakan tugas sekolah.
  • Memiliki rasa percaya diri yang rendah.
  • Tidak lagi tertarik melakukan hobi atau aktivitas yang sebelumnya disukai.
  • Merasa dirinya tidak berharga.
  • Menjauh dari teman dan keluarga serta lebih senang menyendiri.
  • Sering menyalahkan diri sendiri.
  • Mengalami kesulitan berkonsentrasi.
  • Tampak cemas atau gelisah.
  • Mengalami perubahan perilaku, termasuk menjadi lebih sering berbohong.
  • Memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri hidup.

Tanda-tanda tersebut terkadang sulit dikenali karena anak belum tentu mampu menjelaskan apa yang sedang mereka rasakan. Oleh karena itu, orang tua perlu memperhatikan perubahan perilaku yang muncul secara konsisten.

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