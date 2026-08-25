Jonathan Frizzy Cerita Perkembangan Anaknya yang Mulai Remaja

JAKARTA - Jonathan Frizzy mengungkapkan rasa bahagianya melihat ketiga anaknya yang kini semakin besar dan mulai memasuki masa remaja. Di tengah kesibukannya sebagai aktor, pria yang akrab disapa Ijonk itu tetap berusaha meluangkan waktu untuk bertemu dan menjaga komunikasi dengan buah hatinya.

Ijonk mengatakan hubungan dengan ketiga anaknya hingga kini berjalan baik. Ia juga mengaku masih berkomunikasi dengan mantan istrinya, Dhena Devanka, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kebutuhan anak.

Menurut Ijonk, pertumbuhan anak-anaknya terasa begitu cepat. Ia pun senang melihat mereka mengalami berbagai perubahan, baik dari segi fisik maupun kemampuan.

"Anak-anak baik-baik, makin kemarin bisa ketemu, terus lepas kangen. Makin cantik, makin ganteng, makin pinter," ujar Ijonk saat ditemui di Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Mulai Beranjak Remaja

Ia bahkan sempat mengaku lupa dengan jenjang kelas yang sedang ditempuh anak-anaknya. Namun, Ijonk memastikan ketiga buah hatinya sudah mendekati masa sekolah menengah pertama (SMP).