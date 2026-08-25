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Rahasia Jonathan Frizzy Jaga Badan di Usia Kepala Empat

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 25 Agustus 2026 |14:16 WIB
Rahasia Jonathan Frizzy Jaga Badan di Usia Kepala Empat
Rahasia Jonathan Frizzy Jaga Badan di Usia Kepala Empat (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Memasuki usia kepala empat, Jonathan Frizzy alias Ijonk tetap mampu mempertahankan tubuh yang bugar. Penampilannya yang terlihat semakin atletis pun tidak terlepas dari kebiasaan berolahraga secara rutin dan konsisten.

Ijonk mengungkapkan bahwa olahraga menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kondisi fisiknya. Ia bahkan memiliki jadwal latihan yang dilakukan secara rutin hampir setiap hari kerja.

"Aku badannya sekarang udah super fit. Eh, yang pasti aku rajin olahraga, nge-gym pasti," kata Jonathan Frizzy saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Jonathan Frizzy

Jaga Kebugaran

Tak hanya melakukan latihan di pusat kebugaran, Ijonk juga mencoba berbagai jenis olahraga agar aktivitas fisiknya tetap bervariasi. Salah satu olahraga yang kini rutin dilakukannya adalah padel.

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