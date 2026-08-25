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7 Tips Tahan Lama di Ranjang saat Berhubungan Seks, Ternyata Ada Tekniknya

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |02:05 WIB
7 Tips Tahan Lama di Ranjang saat Berhubungan Seks, Ternyata Ada Tekniknya
7 Tips Tahan Lama di Ranjang saat Berhubungan Seks, Ternyata Ada Tekniknya (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Durasi hubungan seksual tidak selalu menjadi ukuran kepuasan pasangan. Namun, bagi pria yang merasa ejakulasi datang terlalu cepat dan ingin memiliki kontrol lebih baik, ada sejumlah cara yang dapat dicoba untuk membantu mengatur gairah serta memperpanjang waktu sebelum orgasme.

Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan agar tahan lama di ranjang, dilansir dari laman Trojan. 

Tips Tahan Lama

1. Masturbasi

Masturbasi dapat menjadi salah satu cara untuk memahami respons tubuh terhadap rangsangan. Dengan mengenali kapan gairah mulai mendekati ejakulasi, seseorang dapat belajar mengurangi stimulasi sebelum mencapai titik tersebut.

Teknik seperti edging, yaitu menghentikan atau mengurangi stimulasi ketika mulai mendekati orgasme, juga dapat digunakan sebagai latihan untuk meningkatkan kontrol ejakulasi.

Sebagian pria juga memilih melakukan masturbasi beberapa jam sebelum berhubungan seksual. Pada sebagian orang, hal ini dapat mengurangi sensitivitas sementara sehingga ejakulasi berikutnya mungkin berlangsung lebih lama.

2. Komunikasikan dengan Pasangan

      
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