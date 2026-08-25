Gen Z Hobi Ngopi dan Minum Manis, Dokter Ungkap Kebiasaan yang Diam-Diam Tingkatkan Risiko Gangguan Ginjal

PENYAKIT ginjal selama ini kerap dianggap sebagai masalah kesehatan yang identik dengan orang lanjut usia. Namun, anggapan tersebut mulai bergeser.

Gangguan kesehatan seperti diabetes dan penyakit ginjal kini juga menjadi perhatian pada kelompok usia muda. Kebiasaan ngopi dan minum manis yang dilakukan Gen Z pun perlu jadi perhatian. Sebab, ada risiko yang diam-diam bisa tingkatkan peluang alami gangguan ginjal.

1. Gen Z Alami Gangguan Ginjal

Kementerian Kesehatan RI menyoroti semakin banyaknya kasus diabetes tipe 2 pada generasi muda. Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, menyebut diabetes yang dahulu identik dengan usia 40–50 tahun ke atas kini mulai ditemukan pada remaja, bahkan beberapa kasus pada anak usia SMP.

Salah satu faktor yang disoroti adalah perubahan gaya hidup. Di antaranya, konsumsi gula berlebihan, kurang aktivitas fisik, kurang tidur, dan tingginya konsumsi makanan ultra-proses.

Kondisi ini menjadi penting diperhatikan oleh Gen Z, terutama karena kebiasaan sehari-hari seperti nongkrong di kafe, minum kopi susu, membeli minuman kekinian, hingga menghabiskan waktu dengan gawai dapat membuat pola hidup menjadi kurang sehat.

2. Bukan Minuman Manis yang Langsung Merusak Ginjal

Lantas, apakah kebiasaan minum manis dan ngopi yang dilakukan Gen Z benar bisa munculkan masalah di ginjal? Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr. Rosandi Himawan, Sp.PD, dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone mengatakan hubungan antara minuman manis dan gagal ginjal sebenarnya tidak terjadi secara langsung.

Masalahnya adalah konsumsi minuman manis secara berlebihan dapat meningkatkan risiko diabetes. Ketika diabetes terjadi dan kadar gula darah tidak terkontrol, dalam jangka panjang kondisi tersebut dapat merusak fungsi ginjal.

Jadi, bukan berarti seseorang minum segelas kopi manis hari ini lalu langsung mengalami gagal ginjal. Risikonya berkaitan dengan pola konsumsi yang berlebihan dan berlangsung dalam jangka panjang, terutama ketika turut meningkatkan risiko obesitas, diabetes, atau tekanan darah tinggi.

“Minuman manis langsung gangguan ginjal? Enggak. Cuma melalui mekanisme bahwa ketika seseorang tuh mengonsumsi minuman manis secara berlebihan, maka risiko seseorang diabetes kan menjadi tinggi. Ketika seseorang tersebut terkena diabetes, tentu risiko terjadi gangguan ginjal semakin tinggi,” ujar dr. Rosandi.

“Jadi artinya kenapa sekarang juga tren gangguan ginjal semakin naik karena proporsi pasien diabetes pada usia muda juga semakin meningkat. Ketika diabetesnya enggak terkontrol, maka dia menyebabkan penurunan fungsi ginjal,” lanjutnya.