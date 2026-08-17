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Tampak Langsing dan Berat Badan Turun, King Nassar Akui Rutin ke Dokter Gizi

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |09:11 WIB
Tampak Langsing dan Berat Badan Turun, King Nassar Akui Rutin ke Dokter Gizi
King Nassar. (Foto: dok Instagram/kingnassar88)
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JAKARTA - Pedangdut fenomenal King Nassar sukses mencuri perhatian publik saat tampil di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (15/8/2026) lalu. Pelantun lagu ‘Seperti Mati Lampu’ ini tampil dengan bentuk tubuh yang terlihat jauh lebih ramping dan segar dari sebelumnya.

Nassar mengungkapkan bahwa perubahan penampilannya ini merupakan hasil dari kerja kerasnya menjalani pola hidup sehat. Ia mengaku telah berhasil menurunkan berat badan dalam jumlah yang cukup signifikan meski tidak mengetahui angka pastinya secara detail.

"Kalau aku nggak nimbang. Cuman kalau menurut aku, kayaknya 20 kilo ada (turunnya)," ujar King Nassar kepada awak media.

Pria yang akrab disapa Oppa Nassar ini menjelaskan bahwa dirinya tidak melakukan diet sembarangan. Ia memilih untuk berkonsultasi langsung dengan ahlinya agar tetap bisa menjaga stamina saat beraksi di atas panggung.

"Sebenernya dietnya itu aku ke dokter gizi, terus aku olahraga. Sebenernya diet itu nggak cukup kalau nggak olahraga. Jadi kalau aku emang mengharuskan olahraga supaya badannya sehat, dan staminanya kuat," jelasnya.

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Foto: dok Instagram/kingnassar88

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