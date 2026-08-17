Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

HUT ke-81 RI Bakal Makin Semarak, Dari Karnaval Kendaraan Hias hingga 1.500 Drone

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |17:04 WIB
HUT ke-81 RI Bakal Makin Semarak, Dari Karnaval Kendaraan Hias hingga 1.500 Drone
Konferensi Pers Malam Merdeka. (Foto: dok Okezone/Mei Sada Sirait)
A
A
A

JAKARTA - Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI semakin meriah dengan Malam Merdeka yang akan digelar pada Senin (17/8/2026) di Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, akan ada penampilan sejumlah atraksi berbasis kreativitas dan teknologi di kawasan Monas hingga Bundaran HI.

Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya mengatakan, terdapat empat rangkaian utama yang disiapkan untuk memeriahkan Malam Merdeka, antara lain instalasi imersif, video mapping, karnaval kendaraan hias, dan pertunjukan drone.

“Empat kegiatan ini menghadirkan kreativitas dan teknologi dengan melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor,” ujar Teuku Riefky dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Momen Interaktif dalam Instalasi Seni 

Salah satu yang dapat dinikmati masyarakat adalah immersive show yang telah tersedia sejak pagi hingga malam hari. Instalasi ini menghadirkan pengalaman interaktif, sehingga pengunjung tidak hanya menjadi penonton, tetapi dapat ikut berinteraksi dengan konten yang tersedia.

Di dalamnya terdapat sejumlah pengalaman seperti video interaktif, image generator, lorong waktu, wishing wall, totem Garuda hingga LED strips. Instalasi tersebut membawa tiga tema utama, yakni “Aku dan Indonesia”, “Harapanku untuk Indonesia”, dan “Bangga Menjadi Orang Indonesia”.

Immersive show tersebar di enam titik, yakni tiga lokasi di kawasan Monas serta tiga titik lainnya di sekitar Bundaran HI, termasuk area depan Plaza Indonesia, Hotel Kempinski, dan Hotel Pullman.

Perjalanan Indonesia dalam Layar di Tugu Monas

Malam Merdeka
Konferensi Pers Malam Merdeka. (Foto: dok Okezone/Mei Sada Sirait)

Sementara itu, Tugu Monas akan menjadi layar raksasa untuk pertunjukan video mapping yang berlangsung mulai pukul 18.00 hingga 23.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236706//hut_ri-kRAB_large.jpg
Pray for NTT, Pesta Kembang Api di Malam Merdeka Ditiadakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236693//malam_merdeka-IDsV_large.jpg
Rangkaian Malam Merdeka, Ada Karnaval hingga 1.500 Drone Show di Monas dan Bundaran HI
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement