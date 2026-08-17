HUT ke-81 RI Bakal Makin Semarak, Dari Karnaval Kendaraan Hias hingga 1.500 Drone

JAKARTA - Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI semakin meriah dengan Malam Merdeka yang akan digelar pada Senin (17/8/2026) di Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, akan ada penampilan sejumlah atraksi berbasis kreativitas dan teknologi di kawasan Monas hingga Bundaran HI.

Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya mengatakan, terdapat empat rangkaian utama yang disiapkan untuk memeriahkan Malam Merdeka, antara lain instalasi imersif, video mapping, karnaval kendaraan hias, dan pertunjukan drone.

“Empat kegiatan ini menghadirkan kreativitas dan teknologi dengan melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor,” ujar Teuku Riefky dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Momen Interaktif dalam Instalasi Seni

Salah satu yang dapat dinikmati masyarakat adalah immersive show yang telah tersedia sejak pagi hingga malam hari. Instalasi ini menghadirkan pengalaman interaktif, sehingga pengunjung tidak hanya menjadi penonton, tetapi dapat ikut berinteraksi dengan konten yang tersedia.

Di dalamnya terdapat sejumlah pengalaman seperti video interaktif, image generator, lorong waktu, wishing wall, totem Garuda hingga LED strips. Instalasi tersebut membawa tiga tema utama, yakni “Aku dan Indonesia”, “Harapanku untuk Indonesia”, dan “Bangga Menjadi Orang Indonesia”.

Immersive show tersebar di enam titik, yakni tiga lokasi di kawasan Monas serta tiga titik lainnya di sekitar Bundaran HI, termasuk area depan Plaza Indonesia, Hotel Kempinski, dan Hotel Pullman.

Perjalanan Indonesia dalam Layar di Tugu Monas

Konferensi Pers Malam Merdeka. (Foto: dok Okezone/Mei Sada Sirait)

Sementara itu, Tugu Monas akan menjadi layar raksasa untuk pertunjukan video mapping yang berlangsung mulai pukul 18.00 hingga 23.00 WIB.