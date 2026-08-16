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Suka Nail Art tapi Kuku Gampang Patah? Coba Tips Ini agar Kuku Lebih Kuat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |11:05 WIB
Suka Nail Art tapi Kuku Gampang Patah? Coba Tips Ini agar Kuku Lebih Kuat
Ilustrasi kuku patah. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Kalau kamu suka nail art, kemungkinan besar kamu juga pernah mengalami momen saat kuku patah. Kuku yang lemah dan mudah patah sebenarnya masalah yang cukup umum. 

Tangan setiap hari terpapar air, sabun cuci, bahan pembersih, panas, debu, aktivitas memasak, membersihkan rumah, hingga perubahan cuaca. Ditambah lagi penggunaan cat kuku gel, akrilik, nail extension, atau cairan pembersih cat kuku yang keras, kuku bisa menjadi tipis, rapuh, dan gampang patah.

Melansir Times of India, salah satu perawatan alami yang sudah lama digunakan dalam rutinitas kecantikan di berbagai negara Asia adalah air beras. Selama ini air beras lebih dikenal untuk perawatan rambut, tetapi ternyata juga bisa membantu menjaga kesehatan kuku. Kelebihan lainnya, bahan ini murah, mudah dibuat, dan hampir selalu tersedia di dapur.

Mengapa Air Beras Bisa Bantu Kuku Lebih Kuat?

Air beras mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat, seperti asam amino, inositol, antioksidan, dan mineral. Kandungan tersebut dapat membantu menjaga kelembapan kuku sekaligus memperkuat strukturnya secara bertahap. Meski bukan solusi instan, penggunaan air beras secara rutin dapat membantu mengurangi kuku yang mudah patah atau mengelupas.

Cara Mudah Pakai Air Beras untuk Kuku

Ilustrasi air beras
Ilustrasi air beras. (Foto: dok Magnific)

Metodenya cukup sederhana, yuk ikuti:

  1.  Ambil sekitar setengah cangkir beras
  2. Bilas sebentar, lalu rendam dalam satu hingga dua cangkir air
  3. Diamkan selama sekitar 30 menit
  4. Saring airnya dan simpan dalam wadah bersih
  5. Rendam kuku dalam air beras selama 10–15 menit, lalu keringkan dengan lembut. Setelah itu, oleskan pelembap tangan atau minyak kutikula agar kelembapan kuku tetap terjaga.
  6. Lakukan perawatan ini 2–3 kali seminggu.

Air Beras Fermentasi Juga Bisa Dicoba

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Topik Artikel :
air beras Nail Art Kuku Patah
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