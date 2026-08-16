JAKARTA - Kalau kamu suka nail art, kemungkinan besar kamu juga pernah mengalami momen saat kuku patah. Kuku yang lemah dan mudah patah sebenarnya masalah yang cukup umum.
Tangan setiap hari terpapar air, sabun cuci, bahan pembersih, panas, debu, aktivitas memasak, membersihkan rumah, hingga perubahan cuaca. Ditambah lagi penggunaan cat kuku gel, akrilik, nail extension, atau cairan pembersih cat kuku yang keras, kuku bisa menjadi tipis, rapuh, dan gampang patah.
Melansir Times of India, salah satu perawatan alami yang sudah lama digunakan dalam rutinitas kecantikan di berbagai negara Asia adalah air beras. Selama ini air beras lebih dikenal untuk perawatan rambut, tetapi ternyata juga bisa membantu menjaga kesehatan kuku. Kelebihan lainnya, bahan ini murah, mudah dibuat, dan hampir selalu tersedia di dapur.
Air beras mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat, seperti asam amino, inositol, antioksidan, dan mineral. Kandungan tersebut dapat membantu menjaga kelembapan kuku sekaligus memperkuat strukturnya secara bertahap. Meski bukan solusi instan, penggunaan air beras secara rutin dapat membantu mengurangi kuku yang mudah patah atau mengelupas.
Metodenya cukup sederhana, yuk ikuti: