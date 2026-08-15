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Cerita Iqbaal Ramadhan Pernah Ikut Orangtua Tinggal di Papua

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |07:15 WIB
Cerita Iqbaal Ramadhan Pernah Ikut Orangtua Tinggal di Papua
Cerita Iqbaal Ramadhan Pernah Ikut Orangtua Tinggal di Papua (Foto: Instagram)
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JAKARTA – Sebelum dikenal sebagai aktor dan penyanyi yang berkarier di Jakarta, Iqbaal Ramadhan ternyata pernah menghabiskan sebagian masa kecilnya di Papua. Ia mengaku sempat tinggal di Sorong, Papua Barat Daya, selama sekitar tiga tahun karena mengikuti orang tuanya yang bekerja di daerah tersebut.

Pengalaman tersebut diceritakan Iqbaal saat menjadi bintang tamu dalam Podcast Mari Kemari yang diunggah di kanal YouTube Kaks Production. Ia mengungkapkan bahwa masa tinggalnya di Sorong berlangsung ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, sebelum akhirnya kembali menetap di Jakarta.

"Saya dulu orang tinggal di Sorong, Pace. Tiga tahun, Pace," ujar Iqbaal, dikutip Sabtu (15/8/2026).

Iqbaal kemudian menjelaskan bahwa dirinya tinggal di Sorong sekitar 2004 hingga 2007. Kala itu, ia mengikuti orang tuanya yang memiliki pekerjaan dengan tuntutan berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya.

"2004 sampai 2007, sebelum pindah Jakarta saya di Sorong dulu. Ikut orang tua, Pace, kerja. Dulu ada pekerjaan jadi berpindah-pindah, salah satunya di Sorong," ungkapnya.

Sering ke Raja Ampat

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