Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Ibu-ibu Ini Naik Pikap Ikut Karnaval Rayakan HUT RI ke-80, Topeng Unik Jadi Sorotan!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |06:05 WIB
Viral! Ibu-ibu Ini Naik Pikap Ikut Karnaval Rayakan HUT RI ke-80, Topeng Unik Jadi Sorotan!
ibu-ibu pakai topeng unik. (Foto: dok TikTok/Maya Shofia)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial sekumpulan ibu di atas mobil pikap yang akan berangkat merayakan HUT RI ke-81. Mereka memakai topeng unik dan baju hitam, sehingga menjadi sorotan netizen.

Topeng yang dipakai mereka terbuat dari bahan sederhana, yakni daun talas dan sabut kelapa. Daun talas dipakai sebagai topeng yang menutupi wajah, dengan batang yang seolah menjadi hidung. Sementara sabut kelapa dipakai untuk menutupi kepala. 

Ibu-ibu yang berasal dari Desa Kedungwuluh, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ini tampak bersemangat mengikuti karnaval yang digelar dalam momen memeriahkan HUT RI. 

Video tersebut diunggah oleh akun TikTok Maya Shofia dan sebanyak lebih dari 3.000 netizen menyukai postingan tersebut. Tak sedikit netizen yang terhibur dari postingan tersebut melalui kolom komentar. 

Semangat memeriahkan hari kemerdekaan tentunya hadir dari setiap penjuru Indonesia. Semangat tersebut juga memantik kreativitas untuk berkarya dan tampil beda di momen setahun sekali ini. 

(Agustina Wulandari )

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/340/3236237//viral-M3ia_large.jpg
Viral! Guru Ditahan karena Ambil Permen dalam Rok Siswi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/612/3235986//viral-DVJz_large.jpg
Viral! Istri Sah Labrak Suami yang Diam-Diam Nikahi Pelakor, Langsung Bawa Pengacara hingga Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/340/3235971//viral-NvQd_large.jpg
Viral Burung Hantu Dibakar Hidup-Hidup, Pelaku Percaya Bisa Hilangkan Ilmu Hitam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/18/3235905//jiang_xiaoru-9ORx_large.jpg
Influencer Pemburu Hantu China Tewas Setelah Video Viral Menghancurkan Patung Demi Uji Kutukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/338/3235964//viral-F91N_large.jpg
Breaking News! Polisi Tetapkan 4 Tersangka Challenge Hafalan Ad-Dhuha Gratis Miras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/65/3235961//kemerdekaan-T51U_large.jpg
10 Negara yang Rayakan Hari kemerdekaan di Agustus Selain Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement