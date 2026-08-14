Viral! Ibu-ibu Ini Naik Pikap Ikut Karnaval Rayakan HUT RI ke-80, Topeng Unik Jadi Sorotan!

JAKARTA - Viral di media sosial sekumpulan ibu di atas mobil pikap yang akan berangkat merayakan HUT RI ke-81. Mereka memakai topeng unik dan baju hitam, sehingga menjadi sorotan netizen.

Topeng yang dipakai mereka terbuat dari bahan sederhana, yakni daun talas dan sabut kelapa. Daun talas dipakai sebagai topeng yang menutupi wajah, dengan batang yang seolah menjadi hidung. Sementara sabut kelapa dipakai untuk menutupi kepala.

Ibu-ibu yang berasal dari Desa Kedungwuluh, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ini tampak bersemangat mengikuti karnaval yang digelar dalam momen memeriahkan HUT RI.

Video tersebut diunggah oleh akun TikTok Maya Shofia dan sebanyak lebih dari 3.000 netizen menyukai postingan tersebut. Tak sedikit netizen yang terhibur dari postingan tersebut melalui kolom komentar.

Semangat memeriahkan hari kemerdekaan tentunya hadir dari setiap penjuru Indonesia. Semangat tersebut juga memantik kreativitas untuk berkarya dan tampil beda di momen setahun sekali ini.

(Agustina Wulandari )

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.