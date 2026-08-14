Dokter Ungkap Alasan Torpedo Kambing Bukan Peningkat Vitalitas Pria

JAKARTA - Kepercayaan masyarakat mengenai konsumsi organ vital hewan yang ampuh mendongkrak performa di atas ranjang ternyata hanya sebatas mitos. Salah satu yang paling populer adalah anggapan bahwa menyantap torpedo kambing dapat meningkatkan gairah seksual serta kualitas ereksi pria.

Dokter Spesialis Andrologi sekaligus influencer kesehatan Jefry Tribowo dalam unggahan video di channel YouTube miliknya mengatakan bahwa belum ada bukti ilmiah yang mendukung klaim manfaat tersebut. Justru sebaliknya, torpedo kambing sendiri bisa jadi tidak baik bagi kesehatan reproduksi dan ereksi pria karena kandungan lemak jenuh yang tinggi di dalamnya.

“Jawabannya adalah itu mitos. Gini, kenapa? Torpedo kambing itu memang sering populer, disebutnya katanya afrodisiak bisa meningkatkan gairah. Masalahnya adalah gini, torpedo kambing tuh tinggi kandungan lemak jenuh,” kata dr. Jefry, dikutip Jumat (14/8/2026).

Tingginya lemak jenuh pada torpedo kambing justru membawa dampak buruk bagi metabolisme tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Alih-alih meningkatkan performa, zat tersebut berpotensi mengganggu sistem sirkulasi darah yang menjadi kunci utama kesehatan organ reproduksi pria. Selain itu, lemak jenuh juga bisa berpengaruh kepada pembuluh darah dan dapat memicu masalah kesehatan yang lebih serius dalam jangka panjang.

“Lemak jenuh yang terlalu tinggi di tubuh kita, itu sifatnya racun. Nggak bagus juga untuk kesehatan aliran darah dan itu bisa meningkatkan risiko gangguan ereksi,” tuturnya.