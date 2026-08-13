Tya Ariestya Ajarkan Anak Berbisnis Sejak Dini, Ini Alasannya

JAKARTA - Tya Ariestya mulai mengenalkan konsep bisnis dan pengelolaan keuangan kepada putranya, Kanaka, yang kini berusia delapan tahun. Bagi Tya, pembelajaran tersebut penting agar sang anak memahami nilai uang dan terbiasa mandiri sejak usia dini.

Belakangan, Kanaka diketahui memiliki ketertarikan pada aktivitas mengecat menggunakan cat semprot atau pilox. Melihat minat tersebut, Tya kemudian mengarahkannya untuk mencoba membuka jasa mengecat casing ponsel hingga tumbler.

Awalnya, Kanaka mematok tarif Rp25.000 untuk setiap jasa yang diberikan. Namun, setelah menghitung biaya pembelian pilox, harga tersebut dinilai belum cukup untuk menutup modal sehingga tarifnya dinaikkan menjadi Rp50.000.

"Kanaka itu jasa painting cover casing gitu, terus tumbler juga. Dia modal pakai pilox terus dia bikin. Nah, jasanya itu dibayar awalnya Rp25.000, tapi ternyata enggak nutup buat beli pilox-nya lagi, akhirnya naik jadi Rp50.000," ujar Tya Ariestya saat ditemui di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Ajarkan Anak Berbisnis

Tya menjelaskan, kegiatan tersebut bukan ditujukan untuk mengajarkan anak mencari keuntungan semata. Ia justru ingin Kanaka memahami dasar-dasar pengelolaan keuangan, terutama mengenai modal dan biaya yang harus dikeluarkan.