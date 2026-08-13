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Alasan Bapak-Bapak Khususnya yang Punya Anak Harus Berhenti Merokok

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |21:10 WIB
Alasan Bapak-Bapak Khususnya yang Punya Anak Harus Berhenti Merokok
Alasan Bapak-Bapak Khususnya yang Punya Anak Harus Berhenti Merokok (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Kebiasaan merokok pada orang tua tidak hanya berdampak terhadap kesehatan diri sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi anak-anak yang berada di sekitarnya. Karena itu, dokter sekaligus edukator kesehatan, dr. Tirta Mandira Hudhi, mengingatkan para bapak yang masih merokok untuk mempertimbangkan berhenti demi kesehatan dan masa depan anak.

Menurut dr. Tirta, memiliki anak dapat menjadi salah satu alasan kuat bagi seorang ayah untuk meninggalkan kebiasaan merokok. Terlebih jika aktivitas tersebut dilakukan di rumah dan disaksikan langsung oleh anak.

“Edukasi ini ditujukan khususnya buat kalian para bapak-bapak yang sudah mempunyai anak kecil atau beranjak remaja dan kalian memiliki kebiasaan merokok alias ngudud,” kata dr. Tirta dalam unggahan video di akun Instagram-nya, dikutip Kamis (13/8/2026).

Ia menjelaskan, alasan pertama yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan anak meniru perilaku orang tua. Ketika seorang ayah tetap merokok di hadapan anak, kebiasaan tersebut berpotensi dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan kemudian ditiru.

“Kalian tahu kalau kalian masih ngudud itu, apalagi ngududnya di rumah dan dilihat anak kalian: satu, potensi ditiru,” ucapnya.

Selain berpotensi ditiru, asap rokok juga dapat memberikan dampak terhadap orang-orang di sekitar, termasuk anak. Menurut dr. Tirta, paparan asap rokok dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernapasan.

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