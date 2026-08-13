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Benarkah Obat Kuat di Ranjang Picu Gangguan Jantung? Ini Jawaban Dokter

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |02:10 WIB
Benarkah Obat Kuat di Ranjang Picu Gangguan Jantung? Ini Jawaban Dokter
Benarkah Obat Kuat di Ranjang Picu Gangguan Jantung? Ini Jawaban Dokter (Foto: Freepik)
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JAKARTA — Kekhawatiran mengenai keamanan obat ereksi, terutama terhadap kesehatan jantung, masih menjadi pertanyaan bagi sebagian pria lanjut usia. Menanggapi hal tersebut, dokter spesialis andrologi sekaligus edukator kesehatan, dr. Jefry Tribowo, menjelaskan bahwa obat ereksi dapat digunakan dengan aman selama melalui pemeriksaan dan pengawasan dokter.

Melalui unggahan video di akun Instagram miliknya, dr. Jefry mengatakan kekhawatiran terhadap efek obat ereksi pada jantung merupakan hal yang cukup umum. Namun, menurutnya, keamanan penggunaan obat tersebut sangat bergantung pada kondisi kesehatan masing-masing pasien.

“Kadang banyak pria lansia yang khawatir ya, kira-kira aman enggak nih kalau kita minum obat ereksi. Nanti jangan-jangan bisa masalah ke jantung,” kata dr. Jefry.

Ia menegaskan, obat ereksi tidak seharusnya dikonsumsi secara sembarangan. Penggunaannya perlu disesuaikan dengan hasil pemeriksaan serta rekomendasi dokter, khususnya dokter spesialis andrologi.

“Sebetulnya obat ereksi itu dia aman loh diberikan asalkan sesuai dengan pemeriksaan dan anjuran dari dokter, khususnya dokter andrologi,” jelasnya.

Efek Samping Obat Kuat

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